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АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни

16:13 02.08.2023 |

Фінанси

 

Американський долар дорожчає до євро і фунта стерлінгів і залишається в значному плюсі до новозеландської валюти, але слабшає в парі з японською.

Інвестори оцінюють новину про зниження суверенного рейтингу Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США до "AA+" з "АААА".

"Зниження рейтингу США відображає очікуване погіршення податково-бюджетних показників у найближчі три роки, високий і зростаючий державний борг, а також погіршення якості управління порівняно з іншими країнами, що мають рейтинги "АА" і "АААА" за останні два десятиліття, і це проявилося у постійних політичних протистояннях навколо питання про ліміт держборгу, які вдається врегулювати в найостанніший момент", - ідеться в повідомленні Fitch.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає під час торгів 0,06% і торгується поблизу максимумів більш ніж за три тижні. Ширший індикатор WSJ Dollar Index зростає на 0,14%.

Пара євро/долар за даними на 15:26 EET у середу торгується на рівні $1,0970 порівняно з $1,0984 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2742 проти $1,2776 у вівторок.

Британська валюта торгується близько мінімуму з 6 липня, напередодні засідання Банку Англії. Аналітики та економісти вважають, що регулятор у четвер підвищить ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до 5,25% річних.

Курс долара в парі з єною знизилася на 0,16%, до 143,11 єни проти 143,34 єни за підсумками минулої сесії.

Тим часом долар США в парі з новозеландським доларом підскочив на 0,84%, до 1,6399/$1.

Як стало відомо в середу, безробіття в Новій Зеландії в другому кварталі зросло до 3,6% з 3,4% кварталом раніше, оновивши максимум за два роки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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