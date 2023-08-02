Фінансові новини
- |
- 02.08.23
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
16:13 02.08.2023 |
Американський долар дорожчає до євро і фунта стерлінгів і залишається в значному плюсі до новозеландської валюти, але слабшає в парі з японською.
Інвестори оцінюють новину про зниження суверенного рейтингу Сполучених Штатів.
Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США до "AA+" з "АААА".
"Зниження рейтингу США відображає очікуване погіршення податково-бюджетних показників у найближчі три роки, високий і зростаючий державний борг, а також погіршення якості управління порівняно з іншими країнами, що мають рейтинги "АА" і "АААА" за останні два десятиліття, і це проявилося у постійних політичних протистояннях навколо питання про ліміт держборгу, які вдається врегулювати в найостанніший момент", - ідеться в повідомленні Fitch.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара до шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає під час торгів 0,06% і торгується поблизу максимумів більш ніж за три тижні. Ширший індикатор WSJ Dollar Index зростає на 0,14%.
Пара євро/долар за даними на 15:26 EET у середу торгується на рівні $1,0970 порівняно з $1,0984 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2742 проти $1,2776 у вівторок.
Британська валюта торгується близько мінімуму з 6 липня, напередодні засідання Банку Англії. Аналітики та економісти вважають, що регулятор у четвер підвищить ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до 5,25% річних.
Курс долара в парі з єною знизилася на 0,16%, до 143,11 єни проти 143,34 єни за підсумками минулої сесії.
Тим часом долар США в парі з новозеландським доларом підскочив на 0,84%, до 1,6399/$1.
Як стало відомо в середу, безробіття в Новій Зеландії в другому кварталі зросло до 3,6% з 3,4% кварталом раніше, оновивши максимум за два роки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський – про суперечки з Польщею: Емоціям варто охолонути
|Таких помилок бути не повинно. Прем'єр Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС
|Три судна прорвали морську блокаду Росії та прийшли в український порт, – ЗМІ
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
|Надходження від продажу облігацій Мінфіну з початку року перевищили виплати на 94 мільярди, – НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.08.23
|Азіатські акції постраждали від технологічних втрат, оскільки Fitch знизило рейтинг США
|Долар хитається після зниження кредитного рейтингу США
|Ф'ючерси на золото впали нижче 2000 доларів, мідь падає через зростання долара
Бізнес
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.
|У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами
|SpaceX цьогоріч вже здійснила 50 запусків — проти 61-го за весь 2022-й
|Представлено український розвідувальний дрон MINI SHARK - швидкість до 120 км/год, дальність передачі відеопотоку до 35 км
|У WhatsApp з'явилася можливість надсилати відеоповідомлення
|Kia представив оновлений позашляховик Sorento
|Виробник мікросхем AMD інвестує 400 мільйонів доларів в Індію до 2028 року