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Долар хитається після зниження кредитного рейтингу США
08:13 02.08.2023 |
Долар щосили намагався досягти прогресу в середу після того, як Fitch знизило найвищий кредитний рейтинг уряду США, що викликало питання про фінансові перспективи країни, хоча деяку підтримку йому надали відносно стійкі економічні дані.
Рейтингове агентство Fitch у вівторок знизило рейтинг Сполучених Штатів з AAA до AA+, що викликало гнівну реакцію Білого дому та здивувало інвесторів, незважаючи на вирішення кризи стелі боргу два місяці тому.
Це підштовхнуло долар униз, піднявши євро до 1,10 долара. Востаннє єдина валюта зросла на 0,11% до 1,0996 долара після того, як раніше досягла сесійного максимуму 1,1020 долара.
Фунт стерлінгів також зріс на 0,05% до 1,2782 долара, тоді як індекс долара США востаннє зріс на 0,09% до 102,09 після значного падіння новин Fitch.
«Ми не думаємо, що рішення Fitch є суттєвим. Звичайно, сьогодні вранці ми спостерігали невеликий рух ринку... але в короткостроковій перспективі я не думаю, що це буде довгостроковий фактор, - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank.
Долар також підтримали економічні дані у вівторок, які показали, що кількість вакансій у США залишилася на рівні, що відповідає жорстким умовам ринку праці, навіть незважаючи на те, що в червні вони впали до найнижчого рівня більш ніж за два роки.
В окремому звіті йдеться про те, що виробництво в США може стабілізуватися на більш слабкому рівні в липні на тлі поступового збільшення кількості нових замовлень, хоча зайнятість на заводах впала до трирічного мінімуму.
Японська єна зміцнилася приблизно на 0,1% до 143,21 за долар, частково втративши зростання, досягнуте раніше вранці.
Протокол червневого засідання Банку Японії (BOJ), опублікований у середу вранці, показав, що правління погодилося з необхідністю поки що зберігати ультрам'яку політику.
Єна тричі поспіль знижувалась після прийнятого в п'ятницю рішення Банку Японії послабити контроль над відсотковими ставками, оскільки трейдери все ще намагаються оцінити наслідки цього кроку.
"Я думаю, що ринок все ще намагається зрозуміти, що все це означає", - сказав Катріл з NAB.
Австралійський долар зріс на 0,12% до 0,6621 долара, компенсувавши його різке падіння на 1,57% на попередній сесії після того, як Резервний банк Австралії (РБА) у вівторок залишив процентні ставки на колишньому рівні і дав зрозуміти, що, можливо, посилення.
"Якби РБА підвищив, це викликало б здивування ... враховуючи, що урізана середня інфляція збіглася з їхнім червневим прогнозом, а роздрібна торгівля впала до рішення", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.
Новозеландський долар впав на 0,23% до 0,6136 долара після того, як дані в середу показали, що безробіття в країні досяг дворічного максимуму в другому кварталі.
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