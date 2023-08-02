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S&P 500 і Nasdaq закрилися зниженням у перший день серпня на насиченому тижні звітності

07:49 02.08.2023 |

Фінанси

 

Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися зниженням у вівторок, у перший день сезонного затишшя у серпні, напередодні виходу даних про зайнятість у США та звітів про доходи великих компаній, пізніше цього тижня.

Американські фондові індекси завершили липень у плюсі, оскільки інвестори вітали вищі, ніж очікувалося, доходи. Підтримку також мали надії на м'яку посадку економіки, яка залишалася стійкою, оскільки інфляція знизилася зі зростанням відсоткових ставок.

У понеділок еталонний індекс S&P 500 досяг 16-місячного максимуму і знаходиться менш ніж у 5% свого рекордно високого рівня закриття, досягнутого 3 січня 2022 року.

«Червень, липень були справді добрими. І всім відомо, що серпень історично був досить слабким сезонним місяцем», - сказав Скотт Ладнер, головний інвестиційний директор Horizon Investments. "Тому я думаю, що люди просто користуються можливістю, щоб трохи розвіятися".

Стримуючи втрати Dow, акції Caterpillar додали 8,9%, оскільки лідер світової економіки повідомив про зростання прибутку в другому кварталі, хоча попередив про послідовне падіння продажів і маржі в поточному кварталі.

Uber втратив 5,7% після того, як компанія не виправдала очікувань виторгу у другому кварталі.

Серед фармацевтичних важкоатлетів Pfizer знизився після неспокійних торгів, позаяк квартальний виторг виробника ліків не виправдав очікувань Уолл-стріт через зниження продажів його продуктів для лікування COVID-19.

Очікується, що прибуток США у другому кварталі впаде на 5,9% порівняно з роком раніше, показали дані Refinitiv у вівторок порівняно зі зниженням на 7,9%, оціненим тижнем раніше.

У липні виробництво в США, схоже, стабілізувалося на нижчому рівні, оскільки нові замовлення поступово покращувалися, тоді як опитування показало, що зайнятість на заводах впала до трирічного мінімуму, що свідчить про прискорення звільнень.

Акції зростаючих компаній з мегакапіталізацією, таких як Tesla і Amazon.com, оцінки яких падають при зростанні вартості запозичень, впали, оскільки еталонна прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла більш ніж на 4%.

Акції Arista Networks зросли на 19,7%, оскільки виробник мережного обладнання прогнозує, що квартальний виторг перевищить прогнози, після того як результати виявилися кращими, ніж очікувалося.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 71,15 пунктів, або 0,2%, до 35 630,68 пунктів. Індекс S&P 500 втратив 12,23 пункту, або 0,27%, до 4576,73 пунктів, а Nasdaq Composite - 62,11 пунктів, або 0,43%, до 14283,91 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 10,45 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,72 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Акції Norwegian Cruise Line впали на 12,1% після того, як компанія прогнозувала прибуток у третьому кварталі нижче за оцінки, посилаючись на більш високі витрати.

Акції JetBlue Airways впали на 8,3% після того, як компанія знизила прогноз річного прибутку через розірвання угоди про розподіл доходів з American Airlines.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 2,16 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,67 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 23 нових 52-тижневих максимуми та три нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 84 нових максимуми та 70 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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