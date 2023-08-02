Мінфін знизив ставки ОВДП на 0,25-0,5 п.п. після зниження облікової ставки НБУ на 3 п.п.

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок знизило ставку відсікання 14-міс. і 18-міс. облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на 0,5 процентного пункту (п.п.) - відповідно до 17,8% і 18,35% річних, а 3-річних - на 0,25 (п.п.), до 19,5% річних.
Як зазначається в інформації на його сайті, після зниження Нацбанком минулого тижня облікової ставки одразу на 3 п.п. - до 22% річних - деякі учасники аукціонів були готові на більше зменшення дохідності, тому середньозважені ставки знизилися трохи сильніше.
Зокрема, за 18-міс. паперами дохідність скоротилася на 0,54 п.п. - до 18,27% річних, а за 3-річними - на 0,36 п.п., до 19,39% річних.
Мінфін відхилив чотири з дев'яти заявок на купівлю 14-міс. ОВДП на загальну суму (за номіналом) 100 млн грн за ставками до 18,3%, вісім із 17 заявок на купівлю 18-міс. ОВДП на 33,7 млн грн за ставками до 18,6% і дві з 20 заявок на купівлю 3-річних ОВДП на 1 млрд грн за ставками до 19,75% річних.
Сумарний обсяг розміщення гривневих паперів становить 3,05 млрд грн.Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
|Номер аукціону
|128
|129*
|130
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000187207
|Дорозміщення UA4000227656
|Дорозміщення UA4000228043
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
| 4000000
| 4000000
| 5000000
| Дата проведення
| 01.08.2023
| 01.08.2023
| 01.08.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 02.08.2023
| 02.08.2023
| 02.08.2023
| Строк оплати відсотків
| 04.10.2023
| 17.01.2024
| 24.01.2024
| Строк оплати відсотків
| 03.04.2024
| 17.07.2024
| 24.07.2024
| Строк оплати відсотків
| 02.10.2024
| 15.01.2025
| 22.01.2025
| Строк оплати відсотків
|
|
| 23.07.2025
| Строк оплати відсотків
|
|
| 21.01.2026
| Строк оплати процентів
|
|
| 22.07.2026
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 77.50
| 97.50
| 98.75
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.50
| 19.50
| 19.75
|Строк обігу (днів)
| 427
| 532
| 1085
| Дата погашення
| 02.10.2024
| 15.01.2025
| 22.07.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 138922000
| 121814000
| 3887882000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 38028000
| 88088000
| 2887258000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 2937772000
| 14554422000
| 7887258000
| Кількість поданих заявок, шт
| 9
| 17
| 20
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 5
| 9
| 18
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.30
| 18.60
| 19.75
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.80
| 18.35
| 19.19
| Встановлена дохідність, %
| 17.80
| 18.35
| 19.50
| Середньозважена дохідність, %
| 17.80
| 18.27
| 19.39
| Надходження до бюджету
| 39035742.00
| 90058412.44
| 2920443552.67
Дані: Мінфін України
- * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"