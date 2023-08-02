Мінфін знизив ставки ОВДП на 0,25-0,5 п.п. після зниження облікової ставки НБУ на 3 п.п.

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок знизило ставку відсікання 14-міс. і 18-міс. облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на 0,5 процентного пункту (п.п.) - відповідно до 17,8% і 18,35% річних, а 3-річних - на 0,25 (п.п.), до 19,5% річних.

Як зазначається в інформації на його сайті, після зниження Нацбанком минулого тижня облікової ставки одразу на 3 п.п. - до 22% річних - деякі учасники аукціонів були готові на більше зменшення дохідності, тому середньозважені ставки знизилися трохи сильніше.

Зокрема, за 18-міс. паперами дохідність скоротилася на 0,54 п.п. - до 18,27% річних, а за 3-річними - на 0,36 п.п., до 19,39% річних.

Мінфін відхилив чотири з дев'яти заявок на купівлю 14-міс. ОВДП на загальну суму (за номіналом) 100 млн грн за ставками до 18,3%, вісім із 17 заявок на купівлю 18-міс. ОВДП на 33,7 млн грн за ставками до 18,6% і дві з 20 заявок на купівлю 3-річних ОВДП на 1 млрд грн за ставками до 19,75% річних.

Сумарний обсяг розміщення гривневих паперів становить 3,05 млрд грн.

Номер аукціону 128 129* 130 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207 Дорозміщення UA4000227656 Дорозміщення UA4000228043 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., 4000000 4000000 5000000 Дата проведення 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Дата оплати за придбані облігації 02.08.2023 02.08.2023 02.08.2023 Строк оплати відсотків 04.10.2023 17.01.2024 24.01.2024 Строк оплати відсотків 03.04.2024 17.07.2024 24.07.2024 Строк оплати відсотків 02.10.2024 15.01.2025 22.01.2025 Строк оплати відсотків 23.07.2025 Строк оплати відсотків 21.01.2026 Строк оплати процентів 22.07.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 97.50 98.75 Номінальний рівень дохідності, % 15.50 19.50 19.75 Строк обігу (днів) 427 532 1085 Дата погашення 02.10.2024 15.01.2025 22.07.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 138922000 121814000 3887882000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 38028000 88088000 2887258000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2937772000 14554422000 7887258000 Кількість поданих заявок, шт 9 17 20 Кількість задоволених заявок, шт. 5 9 18 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.30 18.60 19.75 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.19 Встановлена дохідність, % 17.80 18.35 19.50 Середньозважена дохідність, % 17.80 18.27 19.39 Надходження до бюджету 39035742.00 90058412.44 2920443552.67

Дані: Мінфін України

- * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"