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Мінфін знизив ставки ОВДП на 0,25-0,5 п.п. після зниження облікової ставки НБУ на 3 п.п.

22:00 01.08.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок знизило ставку відсікання 14-міс. і 18-міс. облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на 0,5 процентного пункту (п.п.) - відповідно до 17,8% і 18,35% річних, а 3-річних - на 0,25 (п.п.), до 19,5% річних.

Як зазначається в інформації на його сайті, після зниження Нацбанком минулого тижня облікової ставки одразу на 3 п.п. - до 22% річних - деякі учасники аукціонів були готові на більше зменшення дохідності, тому середньозважені ставки знизилися трохи сильніше.

Зокрема, за 18-міс. паперами дохідність скоротилася на 0,54 п.п. - до 18,27% річних, а за 3-річними - на 0,36 п.п., до 19,39% річних.

Мінфін відхилив чотири з дев'яти заявок на купівлю 14-міс. ОВДП на загальну суму (за номіналом) 100 млн грн за ставками до 18,3%, вісім із 17 заявок на купівлю 18-міс. ОВДП на 33,7 млн грн за ставками до 18,6% і дві з 20 заявок на купівлю 3-річних ОВДП на 1 млрд грн за ставками до 19,75% річних.

Сумарний обсяг розміщення гривневих паперів становить 3,05 млрд грн.

Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
Номер аукціону128129*130
Код випуску облігаційДорозміщення UA4000187207Дорозміщення UA4000227656Дорозміщення UA4000228043
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., 4000000 4000000 5000000
Дата проведення 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023
Дата оплати за придбані облігації 02.08.2023 02.08.2023 02.08.2023
Строк оплати відсотків 04.10.2023 17.01.2024 24.01.2024
Строк оплати відсотків 03.04.2024 17.07.2024 24.07.2024
Строк оплати відсотків 02.10.2024 15.01.2025 22.01.2025
Строк оплати відсотків   23.07.2025
Строк оплати відсотків   21.01.2026
Строк оплати процентів   22.07.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 97.50 98.75
Номінальний рівень дохідності, % 15.50 19.50 19.75
Строк обігу (днів) 427 532 1085
Дата погашення 02.10.2024 15.01.2025 22.07.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 138922000 121814000 3887882000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 38028000 88088000 2887258000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2937772000 14554422000 7887258000
Кількість поданих заявок, шт 9 17 20
Кількість задоволених заявок, шт. 5 9 18
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.30 18.60 19.75
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.19
Встановлена дохідність, % 17.80 18.35 19.50
Середньозважена дохідність, % 17.80 18.27 19.39
Надходження до бюджету 39035742.00 90058412.44 2920443552.67

Дані: Мінфін України

- * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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