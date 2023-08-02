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Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 130 мільярдів
17:10 01.08.2023 |
Упродовж минулого тижня українські підприємці отримали кредити за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 2,4 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Загалом із початку реалізації програми (лютий 2020 року) підприємства отримали 68 128 кредитів на 219,92 млрд грн.
Найчастіше за програмою кредитуються підприємства, що працюють в сферах сільського господарства (52%), торгівлі та виробництва (25%) та промислової переробки (13%).
Серед регіонів лідерами за сумами укладених договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та Київ.
За час дії воєнного стану в Україні у межах "Доступних кредитів" укладено 33 306 кредитних договорів на 130,3 млрд грн, із яких:
* 4,14 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
* 5,65 млрд грн - на інвестиційні цілі;
* 7,49 млрд грн - як антикризові кредити;
* 33,26 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
* 57,36 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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