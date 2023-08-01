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АНАЛІТИКА

Долар дорожчає до валют розвинених економік і юаня

15:50 01.08.2023 |

Фінанси

 

Долар США вдень у вівторок зміцнюється до євро і фунта, прискорив зростання до єни й австралійського долара.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає під час торгів 0,48%, ширший WSJ Dollar Index - 0,58%.

Пара євро/долар за даними на 15:24 EET у вівторок торгується на рівні $1,0959 порівняно з $1,0999 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2762 проти $1,2835 у понеділок.

Вартість долара в парі з єною збільшилася на 0,62%, до 143,14 єни проти 142,27 ієни за підсумками минулої сесії.

Минулого тижня Банк Японії залишив незмінними основні параметри грошово-кредитної політики (ГКП), включно з діапазоном, у межах якого може коливатися дохідність десятирічних держпаперів (плюс/мінус 0,5%). Однак він заявив, що вважатиме верхню і нижню межу цього діапазону радше орієнтирами, ніж жорсткими обмеженнями.

Долар у парі з юанем підвищився на 0,33%, до 7,1671 юаня.

Індекс ділової активності в промисловому секторі Китаю, що розраховується Caixin Media Co. і S&P Global, впав у липні до 49,2 пункту з червневих 50,5 пункту, оновивши мінімум за шість місяців і опустившись нижче за позначку в 50 пунктів, що відокремлює зростання активності від її зниження. Аналітики, чию середню оцінку наводить Trading Economics, очікували більш помірного зниження індикатора - до 50,3 пункту.

Курс австралійського долара до долара США знизився на 1,56%, до 0,6612/$1.

Резервний банк Австралії за підсумками засідання у вівторок несподівано не змінив ключову процентну ставку, зберігши її на рівні 4,1%, хоча аналітики загалом очікували підвищення на 25 базисних пунктів. Таке рішення було ухвалено на тлі уповільнення інфляції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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