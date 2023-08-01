ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.08.23

Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану. Спікер, натякнув, що готуються зміни до закону про воєнний стан, щоб такі вибори провести. Стефанчук додав, що найближчим часом це питання може "актуалізуватись".