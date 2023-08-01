Волл-стріт завершила гарний місяць на оптимістичних доходах компанії

Американські фондові індекси закрилися в понеділок із невеликими змінами, завершивши успішний липень на оптимістичних доходах компаній та сподіваннях на м'яку посадку стійкої економіки США.

Усі три основні фондові індекси завершили місяць зростанням напередодні напруженого тижня звітів про доходи від компаній, включаючи Amazon.com та Apple, а також економічні дані США, включаючи звіт про зайнятість.

«Без будь-яких значущих каталізаторів (сьогодні) ви отримуєте ринок, який ніби перебуває в режимі очікування, - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційної стратегії в Baird у Луїсвіллі, Кентуккі, - і (це), мабуть, тому, що так багато всього за термінами на близькій відстані».

За даними Refinitiv за п'ятницю, прибуток компаній S&P 500 у другому кварталі впав на 6,4% порівняно з минулим роком. Незважаючи на те, що прогноз, як і раніше, негативний, він покращився порівняно з падінням на 7,9%, оціненим тижнем раніше.

Технологічний Nasdaq очолив зростання Волл-стріт минулого тижня, оскільки компанії з мегакапіталізацією, такі як Alphabet, Meta Platforms, а також виробники чіпів Intel та Lam Research, опублікували сильні квартальні прибутки.

Citigroup підвищила цільові показники S&P 500 на кінець 2023 р. і середину 2024 р. до 4600 і 5000 відповідно, щоб відобразити більш високу ймовірність м'якої посадки.

Базовий індекс знаходиться трохи менше ніж на 5% від свого рекордного внутрішньоденного максимуму 4 січня 2022 року, тоді як він має зростати п'ятий місяць поспіль.

Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсбі заявив, що центральний банк «досить добре дотримується курсу» щодо зниження інфляції, не викликаючи рецесії, і стежитиме за даними, щоб вирішити, чи подальше посилення грошово-кредитної політики може бути доречним у вересні.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 100,24 пунктів, або 0,28%, до 35 559,53 пунктів; S&P 500 додав 6,73 пунктів, або 0,15%, до 4588,96 пунктів; а Nasdaq Composite додав 29,37 пунктів, або 0,21%, до 14 346,02 пунктів.

Вісім з 11 провідних секторів S&P 500 продемонстрували зростання на чолі із зростанням акцій енергетичних компаній на 2%.

«Головне - це нафта, що зміцнилася. Ми коштуємо понад 80 доларів за барель... повністю відійшовши від падіння, спричиненого банківською кризою. І це справді великий лідер на сьогодні», - сказав Джей Хетфілд, генеральний директор Infrastructure Capital Advisors у Нью-Йорку.

Провайдер фінансових послуг SoFi Technologies додав 19,9% після того, як повідомив про квартальний виторг, що перевищує очікування.

Акції ON Semiconductor підскочили на 2,5% після того, як виробник чіпів прогнозував виручку в третьому кварталі вище за ринкові оцінки.

Акції Johnson & Johnson впали на Dow на 4,0% після того, як американський суддя відхилив другу спробу виробника ліків врегулювати десятки тисяч судових позовів щодо його продуктів із тальку.

Акції Adobe зросли на 3,3%, випередивши конкурентів у сфері технологій після того, як Morgan Stanley підвищив рейтинг виробника фотошопу до «overweight».

Обсяг на біржах США становив 11,09 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,49 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Зростаючі випуски на NYSE перевищували кількість падаючих у співвідношенні 2,69 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,83 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 27 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 95 нових максимумів та 57 нових мінімумів.