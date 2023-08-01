Обсяг 3-місячних депосертифікатів залишився на рівні 185 млрд грн

Національний банк України (НБУ) на 17-му аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) у п'ятницю, 28 липня, продав їх на 16,77 млрд грн, тоді як обсяг погашення ДС, розміщених на четвертому аукціоні 28 квітня, становив 16,93 млрд грн.

НБУ нагадав, що у зв'язку зі зниженням облікової ставки прибутковість цих інструментів також було знижено з 25% до 22% річних.

У результаті аукціону обсяг тримісячних ДС в обігу знизився лише на 0,16 млрд грн і становив 185,23 млрд грн, тоді як кількість покупців упала до 35 із 40 на попередньому аукціоні.

Центробанк зазначив, що минулої п'ятниці обсяг продажу ДС овернайт впав до 285,63 млрд грн порівняно з 339,95 млрд грн тижнем раніше, хоча в інші дні минулого тижня НБУ розміщував їх на суму 350,3-358,4 млрд грн, а 27 липня - на 394,0 млрд грн.

Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт із 23% до 20%, але водночас розміщувати ДС на термін три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на термін від трьох місяців.

Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб у нацвалюті, які були в цих фінустановах на 4 квітня, з початковим терміном розміщення 93 дні і більше. Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб терміном від 93 днів після 4 квітня.

Банки можуть подавати заявки на купівлю тримісячних ДС і до НБУ, і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує тримісячні ДС щотижня у п'ятницю.

НБУ також у середині червня повідомив, що планує вивчити питання перегляду мультиплікаторів 3-міс. депосертифікатів у липні, однак відклав це питання на вересень.