Долар слабко знижується до євро, різко зріс до єни

Курс долара США помірно знижується в парах з євро і фунтом, різко зростає до японської єни під час торгів у понеділок.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається під час торгів на 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Економіка США демонструє чудові успіхи, й повернення до допандемійних показників "абсолютно досяжне", хоча роботу ще не завершено, заявив голова Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі у минулі вихідні.

За його словами, поточна оцінка Федеральної резервної системи полягає в тому, що економіка США здійснить так звану м'яку посадку й уникне рецесії. Але Кашкарі зазначив, що базова інфляція, яка наразі становить майже 4,1%, як і раніше, вдвічі перевищує цільовий показник Федрезерву в 2%, і тому поки що рано говорити про перемогу.

Євро до 15:31 EET торгується в районі $1,1033 проти $1,1019 за підсумками минулої сесії, європейська валюта додає 0,1%.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2858 порівняно з $1,2849 на закриття торгів минулої п'ятниці.

Вартість долара в парі з єною підскочила на 0,7%, до 142,09 єни проти 141,15 єни за підсумками минулої сесії.

Як стало відомо в понеділок, темпи зростання роздрібного продажу у Японії в червні прискорилися до 5,9% у річному вираженні з 5,8% у травні, збігшись із прогнозом ринку. Показник зростає 16-й місяць поспіль.

Промвиробництво в Японії минулого місяця зросло на 2% проти травня і знизилося на 0,4% у річному вираженні.

Водночас індекс споживчої довіри, згідно з даними уряду Японії, в липні зріс до 37,1 пункту проти 36,2 пункту місяцем раніше, оновивши максимум із грудня 2021 року.