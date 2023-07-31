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АНАЛІТИКА

Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями СБУ викрили схему грошових переказів із платіжних систем Юmoney та Webmoney

13:14 31.07.2023 |

Фінанси

Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями СБУ викрили схему грошових переказів із платіжних систем Юmoney та Webmoney

 

Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з кіберфахівцями СБУ викрили фізичних та юридичних осіб, які організували "тіньову" схему грошових переказів із заборонених в Україні російських платіжних систем Юmoney та Webmoney. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Підозрювані забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн обмінників через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля.

Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями СБУ викрили схему грошових переказів із платіжних систем Юmoney та Webmoney

 

Обмінні операції проводилися без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.

Гроші легалізували на користь спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів із високоризикового сегмента.

Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями СБУ викрили схему грошових переказів із платіжних систем Юmoney та Webmoney

 

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти у доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках та іншій валюті в еквіваленті майже 60 млн грн.

Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями СБУ викрили схему грошових переказів із платіжних систем Юmoney та Webmoney

 

Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції з транзакцій та конвертації електронних грошей, криптовалюти та російського рубля.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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