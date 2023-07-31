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Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями СБУ викрили схему грошових переказів із платіжних систем Юmoney та Webmoney
13:14 31.07.2023 |
Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з кіберфахівцями СБУ викрили фізичних та юридичних осіб, які організували "тіньову" схему грошових переказів із заборонених в Україні російських платіжних систем Юmoney та Webmoney. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Підозрювані забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн обмінників через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля.
Обмінні операції проводилися без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.
Гроші легалізували на користь спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів із високоризикового сегмента.
Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти у доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках та іншій валюті в еквіваленті майже 60 млн грн.
Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції з транзакцій та конвертації електронних грошей, криптовалюти та російського рубля.
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