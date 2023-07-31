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Золото тупцює на місці, ціни на мідь не змінилися перед публікацією індекса PMI Китаю
07:25 31.07.2023 |
Ціни на золото залишалися у вузькому діапазоні в понеділок, оскільки інвестори чекають на важливіші сигнали з економіки США цього тижня, тоді як ціни на мідь були стриманими перед ключовими економічними даними від великого імпортера, Китаю.
Жовтий метал минулого тижня закрився без змін після того, як Федеральна резервна система підвищила відсоткові ставки, як і очікувалося, і заявила, що дотримуватиметься планів як мінімум ще на одне підвищення цього року.
Але дані у п'ятницю показали, що інфляція у червні , особливо ключовий показник для ФРС, ще більше знизилася, що може вимагати менш яструбиної позиції з боку центрального банку.
Ринки роблять ставку на можливу паузу у циклі підвищення ставок ФРС цього року, що, як очікується, піде на користь золоту. Про це також свідчить велика розбіжність між ф'ючерсами на золото та спотовою ціною.
Ф'ючерси на золото з погашенням у грудні впали в понеділок на 0,2% до 1996,55 долара за унцію, тоді як спотове золото о 20:26 за східним часом (00:26 за Грінвічем) трохи впало до 1958,41 долара за унцію.
Цього тижня основну увагу буде приділено ключовим даним щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які мають бути опубліковані у п'ятницю, що, як очікується, дасть більше інформації про стабільний ринок праці.
У той час, як ФРС націлилася на деяке охолодження ринку праці за допомогою підвищення процентних ставок, рівень зайнятості в США цього року залишався значною мірою високим - сценарій, який може спричинити яструбину позицію центрального банку.
Президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив у неділю, що майбутні підвищення ставок значною мірою залежатимуть від даних, і що цього року на ринку праці очікується певне охолодження. Він також сказав, що перспективи інфляції мають позитивний вигляд.
Будь-які потенційні паузи у циклі підвищення ставок ФРС віщують позитив для золота, враховуючи, що зростання відсоткових ставок збільшує альтернативні витрати зберігання злитків. Але сильні економічні показники США минулого тижня чинили тиск на золото на тлі побоювань, що сила економіки США дає ФРС достатньо можливостей для підвищення ставок.
Серед промислових металів ціни на мідь трохи змінилися порівняно з ключовими даними щодо ділової активності з Китаю.
Ф'ючерси на мідь залишилися без змін на рівні 3,9358 доларів за фунт.
В основному увага була зосереджена на даних індексу менеджерів із закупівель Китаю (PMI), які повинні бути опубліковані пізніше в понеділок, щоб отримати більше інформації про найбільшого у світі імпортера міді. Очікується, що дані покажуть подальше зниження активності протягом липня на тлі уповільнення відновлення економіки країни.
Але очікується, що китайський уряд оголосить додаткові заходи для стимулювання в понеділок - сценарій, який може ще більше підвищити ціни на мідь після сильного зростання минулого тижня.
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