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Світові акції зросли у п'ятницю, прибутковість у США знижується після даних щодо інфляції

07:12 31.07.2023 |

Фінанси

 

Світові акції зросли, у той час як прибутковість казначейських облігацій США впала в п'ятницю, оскільки ринки переварили рішення Банку Японії скоригувати свою надм'яку грошово-кредитну політику, а також дані, що свідчать про уповільнення річної інфляції в США.

Банк Японії в п'ятницю скоригував свою схему управління кривою прибутковості, запропонувавши купувати 10-річні японські державні облігації понад попередню цільову ставку 0,5%, зберігаючи при цьому незмінну базову короткострокову ставку на рівні -0,1% і прибутковість довгострокових облігацій на нульовому рівні. .

Цей крок приводить Банк Японії у відповідність до інших великих центральних банків, які агресивно підвищують ставки для зниження інфляції. Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк оголосили про підвищення процентних ставок цього тижня, і ринки очікують, що вони наближаються до кінця циклу підвищення ставок.

Червнева інфляція у США значно сповільнилася за 12 місяців, при цьому індекс цін на особисте споживання зріс на 3%, що є найменшим річним приростом із березня 2021 року, показали дані Міністерства торгівлі у п'ятницю.

Фондовий індекс MSCI All Country, який відстежує акції майже 50 країн, зріс на 0,72% до 705,13 пунктів. Із початку року індекс зріс майже на 17%.

Прибутковість казначейських облігацій США знизилася після досягнення двотижневого максимуму за більшістю термінів погашення на попередній сесії, при цьому доходність еталонних 10-річних казначейських облігацій знизилася на 3,957%, а прибутковість дворічних облігацій впала до 4,876.

«Я думаю, що дії Банку Японії виявилися набагато меншими, ніж побоювалися. По суті, це незначне коригування, і ринок робить висновок, що насправді це не має сенсу з погляду посилення», - сказав Гаррет Мелсон, портфельний менеджер. стратег Natixis Investment Managers у Бостоні.

На Волл-стріт усі три основні індекси зросли на чолі з технологіями, послугами зв'язку та споживчими дискреційними акціями. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,5% до 35 459,29 пунктів, S&P 500 додав 0,99% до 4 582,23 пунктів, а Nasdaq Composite додав 1,9% до 14 316,66 пунктів.

Європейські акції впали на 0,2% після досягнення 17-місячного максимуму в четвер, коли ЄЦБ підняв відсоткові ставки до найвищого рівня за понад два десятиліття і залишив відкритою можливість призупинення на наступному засіданні.

Вночі в Азії найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився з підвищенням на 0,42%, а японський Nikkei впав на 0,40%.

«Прямо зараз ринок повністю усвідомлює, що все залежить від того, як розгортатимуться дані. Ми справді перебуваємо у розпалі суттєвого уповільнення інфляційних тенденцій, і водночас зростання тримається добре, чого й слід було очікувати. для м'якої посадки», - додав Мелсон.
За матеріалами: investing.com
 

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