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Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн
23:55 28.07.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у четвертий тиждень липня впав до $349,3 млн з $594,7 млн у третій та $400,7 млн - на другий.
Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 24 по 28 липня 2023 року купівля ним валюти знизилася з $3,8 млн до $1,1 млн, тоді як продаж - з $594,7 млн до $350,5 млн.
Водночас на готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав одразу на 45 коп. - До близько 37,60 грн / $ 1, так дорого останній раз він коштував у першій половині травня.
Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $190,3 млн, тоді як продав $14 млрд 281,1 млн.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,80 млрд із $1,93 млрд у травні. Проте через значне надходження зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% - до $39,00 млрд.
За чотири тижні липня інтервенції НБУ становили $1,81 млрд, проте лише цього тижня до держбюджету надійшло EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги ЄС та $1,5 млрд кредиту Світового банку під гарантії Японії.
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