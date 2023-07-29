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НБУ відновлює планові перевірки щодо фінмоніторингу, санкцій та валютного нагляду
23:53 28.07.2023 |
Національний банк України з 29 липня 2023 року поновлює зупинене з 15 червня 2022 року здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду, йдеться у повідомленні регулятора.
Згідно з ним, зазначені зміни було затверджено постановою правління НБУ від 27 липня 2023 року №93.
Вказується, що для мінімізації можливих ризиків життя та здоров'я працівників об'єктів нагляду та Національного банку в період дії військового стану НБУ продовжить використовувати практику здійснення виїзних перевірок у дистанційному форматі - без безпосереднього перебування працівників НБУ завдяки наданню банками/небанківськими установами віддаленого доступу.
Крім того, на прохання банків та небанківських установ, враховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Нацбанк збільшив термін ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень та заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.
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