НБУ відновлює планові перевірки щодо фінмоніторингу, санкцій та валютного нагляду

Національний банк України з 29 липня 2023 року поновлює зупинене з 15 червня 2022 року здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду, йдеться у повідомленні регулятора.

Згідно з ним, зазначені зміни було затверджено постановою правління НБУ від 27 липня 2023 року №93.

Вказується, що для мінімізації можливих ризиків життя та здоров'я працівників об'єктів нагляду та Національного банку в період дії військового стану НБУ продовжить використовувати практику здійснення виїзних перевірок у дистанційному форматі - без безпосереднього перебування працівників НБУ завдяки наданню банками/небанківськими установами віддаленого доступу.

Крім того, на прохання банків та небанківських установ, враховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Нацбанк збільшив термін ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень та заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.