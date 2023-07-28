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Долар дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни

17:29 28.07.2023 |

Фінанси

 

Американський долар дешевшає до євро і фунта, але зміцнюється до єни вдень у п'ятницю після виходу нової статистики цін у Сполучених Штатах.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає під час торгів 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Трейдери оцінюють дані про базову інфляцію в США. Індекс PCE Core, який не враховує вартості продуктів харчування та енергоресурсів, у червні збільшився на 0,2% порівняно з попереднім місяцем після зростання на 0,3% у травні, йдеться у звіті міністерства торгівлі країни.

У річному вираженні підйом індикатора, який уважно відстежує Федеральна резервна система (ФРС) під час оцінювання ризиків інфляції, сповільнився до мінімальних із вересня 2021 року 4,1% із 4,6% місяцем раніше. Експерти в середньому очікували зниження темпів до 4,2% у річному вираженні, за даними Trading Economics.

Волл-стріт сподівається, що ще місць-два сповільнення інфляції підштовхнуть Федрезерв до завершення циклу підйому відсоткових ставок, проте наразі незрозуміло, чи стане червнева динаміка початком довгострокового тренда, пише видання Barron's.

Пара євро/долар, за даними на 16:01 EET, у п'ятницю торгується на рівні $1,1007 порівняно з $1,0980 на закриття попередньої сесії, євро додає 0,3%.

Курс фунта до долара підвищився на 0,5% - до $1,2860 із $1,2798 у четвер.

Курс долара в парі з єною також зросла на 0,5%, до 140,21 єни проти 139,49 єни за підсумками минулої сесії.

Банк Японії залишив незмінними основні параметри грошово-кредитної політики за підсумками дводенного засідання, що завершилося в п'ятницю. Зокрема, короткострокову процентну ставку за депозитами комерційних банків у ЦБ збережено на рівні мінус 0,1% річних, цільову дохідність десятирічних держоблігацій - близько нуля.

Банк Японії також зберіг діапазон, у межах якого може коливатися дохідність десятирічних держпаперів - плюс/мінус 0,5%. Однак він заявив, що вважатиме верхню і нижню межу цього діапазону радше орієнтирами, а не жорсткими обмеженнями.

Регулятор вважає за доцільне "підтримати стійкість монетарного стимулювання за рахунок зміни підходу до контролю кривої дохідності на гнучкіший".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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