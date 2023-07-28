Єна зростає після того, як Банк Японії зробив кроки, щоб зробити управління кривою прибутковості гнучким

Єна виросла на волатильних торгах у п'ятницю після того, як Банк Японії зберіг наднизькі відсоткові ставки, але зробив кроки, щоб зробити свою політику контролю над кривою прибутковості гнучкішою.

Різко змінюючи напрямок у міру того, як трейдери перетравлювали рішення Банку Японії, єна зміцнилася до 138,50 за долар, а потім ослабла до 141,20. Японська валюта торгувалася на позначці 139,14, що на 0,25 вище щодо долара.

Дводенне засідання Банку Японії завершилося у п'ятницю рішенням залишити без змін короткострокову відсоткову ставку на рівні -0,1% та прибутковість 10-річних державних облігацій на рівні близько 0%.

Банк Японії також заявив, що запропонує купити 10-річні японські державні облігації (JGB) за ставкою 1,0% за операціями із фіксованою ставкою замість попередньої ставки 0,5%.

"По суті, ринки протестують обмеження в 1%, і це може бути бугаєвим фактором для єни, тоді як глобальні умови ліквідності можуть бути порушені, а спекуляції по єні почнуть розгортатися", - сказав Чару Чанана, ринковий стратег Saxo Markets.

Раніше цього тижня Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк підвищили відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося.

Проте, ЄЦБ порушив питання можливості паузи у вересні, оскільки інфляційний тиск показує попередні ознаки ослаблення, а побоювання з приводу рецесії наростають.

«Є ймовірність підвищення (наступного разу). Існує ймовірність паузи. Це вирішальна можливість», - заявила у четвер президент ЄЦБ Крістін Лагард у коментарях, які призвели до зниження євро на 1% у четвер.

Під час азіатських торгів у п'ятницю євро подешевшав на 0,05% до 1,0967 долара.

На засіданні в середу ФРС залишила двері відчиненими для подальшого підвищення ставок, хоча голова ФРС Джером Пауелл дав кілька натяків на вересневе засідання.

«Обидва центральні банки зберегли яструбиний ухил, але ФРС, швидше за все, знову підвищить ставку, у той час як дані кажуть нам, що ЄЦБ, ймовірно, наклав на себе руки», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank.

Дані за ніч наголосили на проблемі, з якою зіткнулася ФРС, оскільки економіка США зростала швидше, ніж очікувалося, у другому кварталі, оскільки стійкість ринку праці підтримала споживчі витрати, а підприємства збільшили інвестиції в обладнання.

Окремий звіт Міністерства праці показав, що початкові заявки на державну допомогу з безробіття впали на 7 000 до 221 000 з урахуванням сезонних коливань за тиждень, що закінчився 22 липня, що є найнижчим рівнем із лютого. Економісти прогнозували 235 тисяч претензій.

По відношенню до кошика валют долар виріс на 0,05% до 101,73, піднявшись за ніч на 0,66%.

Австралійський долар додав 0,84% до 0,665 долара, ківі втратив 0,50% до 0,615 долара.