Волл-стріт закрилася падінням, Dow зафіксував найдовшу серію перемог з 1987 року

Американські фондові індекси в четвер завершили торги зниженням після новин про те, що Банк Японії дозволить підвищити довгострокові процентні ставки, що викликало зростання прибутковості в США, перервавши найдовшу серію перемог Доу-Джонса з 1987 року.

Газета Nikkei повідомила, що центральний банк збереже обмеження в 0,5% для прибутковості 10-річних державних облігацій, але обговорить можливість підвищення довгострокових процентних ставок вище за цей рівень на певний ступінь. Агентство Reuters підтвердило, що центральний банк може внести незначні зміни, щоби продовжити термін дії своєї політики контролю прибутковості.

Майкл Грін, головний інвестиційний стратег Simplify Asset Management, сказав, що звіти про плани Банку Японії були найбільшим фактором, що вплинув на результати Волл-Стріт у четвер.

Вищі ставки в Японії призвели до того, що прибутковість 10-річних облігацій США перевищила 4%, що знизило привабливість акцій.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 237,4 пункту, або 0,67%, до 35 282,72 пунктів, S&P 500 - на 29,29 пунктів, або 0,64%, до 4 537,46 пунктів, а Nasdaq Composite - на 77,18 пунктів, або 0,55%, до 14 050,11 пунктів.

У середу Федеральна резервна система США підвищила відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося. Трейдери тепер бачать лише 20-відсоткову ймовірність, що ФРС може здивувати підвищенням на чверть пункту у вересні.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив у середу, що співробітники ФРС більше не прогнозують рецесію в США, але не виключають ще одного підвищення ставки, заявивши, що ФРС стежитиме за майбутніми економічними даними.

У четвер звіт Міністерства торгівлі США показав, що економіка США зростала швидше, ніж очікувалося, в останньому кварталі, при цьому попередній показник валового внутрішнього продукту склав 2,4%, що вище за прогноз економістів, опитаних Reuters, на рівні 1,8%.

Кім Руперт, керуючий директор із глобальних фіксованих доходів у Action Economics у Сан-Франциско, сказав, що сильні економічні дані раніше того ж дня також змусили ринок переглянути свої позиції після того, як Федеральна резервна система трохи підвищила прогноз зростання в середу.

«Ринки звертають увагу на підвищений потенціал чергового підвищення ставки ФРС, яке значною мірою вже було враховано у ціні. Тепер воно знову враховується у ціні», - сказав Руперт, який очікує підвищення ставки ФРС у вересні.

Meta додала 4,40% після того, як повідомила про стрибок доходів від реклами у другому кварталі, перевершивши фінансові цілі Уолл-стріт.

Microsoft, яка у вівторок перевершила оцінки квартального виторгу та прибутку, закрилася з падінням на 2,09%, оскільки виклала агресивний план витрат для задоволення попиту на свої нові послуги на базі штучного інтелекту (ІІ).

Надзвичайне зростання акцій зростання мегакапіталізації допомогло Nasdaq лідирувати на Уолл-стріт цього року, при цьому індекс зріс приблизно на 34%.

EBay прогнозує прибуток у третьому кварталі нижче за ринкові очікування, оскільки платформа електронної комерції витратила більше коштів на підтримку таких категорій, як автозапчастини, відремонтовані товари та предмети колекціонування, внаслідок чого її акції впали на 10,53%.

Акції виробників чіпів Nvidia та Micron зросли на 0,99% та 5,48% відповідно після того, як Lam Research прогнозувала високі квартальні продажі. Акції Lam також зросли.

Акції Southwest Airlines впали на 8,94% після того, як авіакомпанія повідомила про зниження прибутку у другому кварталі, тоді як акції Royal Caribbean зросли після того, як круїзний оператор підвищив свій річний прогноз прибутку.

Європейський центральний банк підвищив відсоткові ставки вдев'яте поспіль і залишив двері відчиненими для подальшого посилення.