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НБУ оцінює потенціал купівлі банками бенчмарк-ОВДП у 8-10 млрд грн

17:54 27.07.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Потенційний попит банків на бенчмарк-ОВДП, якими вони частково можуть формувати обов'язкові резерви, станом на сьогодні становить 8-10 млрд грн, повідомив заступник голови Нацбанку України Юрій Гелетій.

"Але ми маємо констатувати, що існує кілька груп банків: є група банків, які вкладають у бенчмарк ОВДП лише для покриття обов'язкових резервів, є банки, які купують навіть більше", - описав він ситуацію на пресконференції у четвер.

Заступник глави НБУ додав, що на цьому ринку активізувалися і нерезиденти, які також вкладають у такі ОВДП.

Гелетій зазначив, що введення бенчмарк-ОВДП значно збільшило залучення коштів Мінфіном для фінансування дефіциту бюджету.

"Якщо говорити мовою цифр, гривневі залучення протягом поточного року становили 227 млрд грн, з них близько 146 млрд грн припадає на бенчмарк ОВДП", - уточнив він.

За словами заступника голови НБУ, станом на сьогодні показник ролловера за гривневими ОВДП становив 98% від річного показника.

"Можемо говорити, що майже роловер досягнуто в середині року", - констатував Гелетій.

Він також повідомив, що Нацбанк готовий розглядати запити Мінфіну на розширення переліку бенчмарк-ОВДП новими випусками.

"Ми продовжуватимемо наш діалог із колегами з Міністерства фінансів, і якщо надходитимуть запити щодо включення нових ISIN-ів як бенчмарків, безумовно, ми їх розглядатимемо й ухвалюватимемо позитивні рішення", - сказав заступник глави НБУ.

Як повідомлялося, Мінфін 25 липня виставив на первинні аукціони новий випуск трирічних ОВДП, які в перспективі можуть бути включені до бенчмарк-ОВДП. Напередодні очікуваного ринком зниження облікової ставки його учасники придбали ці папери одразу на 5 млрд грн за номіналом за цільового обсягу випусків Мінфіном на рівні близько 20 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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