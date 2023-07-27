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НБУ очікує зниження облікової ставки до 18% з початку 2024 р. і до 16% - з початку 2025 р.

16:26 27.07.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) очікує зниження облікової ставки до 18% з початку 2024 року і до 16% - з початку 2025-го, свідчить оприлюднений у четвер прогнозний графік облікової ставки НБУ.

Згідно з ним, з імовірністю 30% облікова ставка на четвертий квартал 2024 року перебуватиме в діапазоні 13-20%, а на четвертий квартал 2025-го - 9-16%.

Зазначається, що з імовірністю 50% облікова ставка на четвертий квартал 2024 року перебуватиме в діапазоні 11-22%, а на четвертий квартал 2025-го - 6-19%.

НБУ також допускає, що з імовірністю 70% на четвертий квартал наступного року ставка перебуватиме в діапазоні 8-25%, а на кінець 2025-го - 3-23%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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