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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
НБУ очікує зниження облікової ставки до 18% з початку 2024 р. і до 16% - з початку 2025 р.
Національний банк України (НБУ) очікує зниження облікової ставки до 18% з початку 2024 року і до 16% - з початку 2025-го, свідчить оприлюднений у четвер прогнозний графік облікової ставки НБУ.
Згідно з ним, з імовірністю 30% облікова ставка на четвертий квартал 2024 року перебуватиме в діапазоні 13-20%, а на четвертий квартал 2025-го - 9-16%.
Зазначається, що з імовірністю 50% облікова ставка на четвертий квартал 2024 року перебуватиме в діапазоні 11-22%, а на четвертий квартал 2025-го - 6-19%.
НБУ також допускає, що з імовірністю 70% на четвертий квартал наступного року ставка перебуватиме в діапазоні 8-25%, а на кінець 2025-го - 3-23%.
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