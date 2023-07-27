Долар знижується в парі з євро на підсумках засідання ЄЦБ

Долар США помірно опускається в парі з євро в четвер на підсумках засідань Федеральної резервної системи (ФРС) і Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04% у четвер, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Курс євро до долара за даними на 15:29 EET становить $1,1095 порівняно з $1,1086 на закриття попередньої сесії.

ЄЦБ підвищив усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання в четвер. Зокрема базову ставку за кредитами збільшено до 4,25%, ставку за депозитами - до 3,75%, ставку за маржинальними кредитами - до 4,5%. Рішення збіглося з прогнозами аналітиків та учасників ринку.

"Майбутні рішення ради керуючих ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це буде потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність достатньою мірою, щоб домогтися своєчасного повернення інфляції в єврозоні до 2%-го цільового показника ЄЦБ", - йдеться в заяві регулятора.

Напередодні ФРС також очікувано підвищила ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, до 5,25-5,5%. Рівень досяг максимуму за 22 роки. Аналітики припускають, що липневе підвищення може виявитися останнім, пише Trading Economics.

Глава ФРС Джером Пауелл припустив, що Федрезерв підвищить ставку у вересні, якщо статдані зумовлюватимуть таку необхідність, при цьому додавши, що збереження ставки на колишньому рівні також є ймовірним сценарієм.

Фунт торгується на рівні $1,2937 проти $1,2942 напередодні.

Курс долара в парі з єною зріс до 140,40 іни порівняно зі 140,25 єни на закриття попередніх торгів.

Негативним фактором для японської валюти є очікування збереження ультрам'якої грошово-кредитної політики Банком Японії, який у п'ятницю підіб'є підсумки дводенного засідання.