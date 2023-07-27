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Азіатські акції досягли п'ятимісячного максимуму на тлі надій на закінчення ФРС
09:34 27.07.2023 |
Азіатські акції підскочили до п'ятимісячного максимуму в четвер на тлі оптимізму з приводу того, що цикл посилення політики в США завершився, а економіка рухається до м'якої посадки, що підвищило перспективи глобального зростання та схильність до ризику загалом.
Інвестори тепер чекають на звіт Європейського центрального банку наприкінці дня, який також наближається до завершення своєї кампанії посилення, та Банку Японії в п'ятницю, який, як очікується, збереже вкрай м'яку грошово-кредитну політику.Федеральна резервна система напередодні ухвалила рішення про підвищення базової ставки на 25 базисних пунктів, що збіглося з очікуваннями аналітиків. У четвер відбудеться засідання Європейського центрального банку, який, за прогнозами, зробить аналогічний крок. У п'ятницю відбудеться зустріч керівництва Банку Японії, за підсумками якої, як очікується, буде збережено ультрам'яку грошово-кредитну політику.
Значення японського індексу Nikkei 225 до 8:37 EET збільшилося на 0,8%.
Підйом котирувань демонструють акції Sharp Corp. (+5,3%), Tokyo Electric Power (+3,3%), а також представників високотехнологічної галузі Tokyo Electron (+2,7%), SoftBank Group (+1,1%) та Renesas Electronics (+1, 7%).
Китайський індекс Shanghai Composite до 8:42 EETпіднявся на 0,1%, гонконгський Hang Seng - на 1,1%.
На Гонконзькій фондовій біржі суттєве зростання котирувань показують акції девелоперів Country Garden Holdings і Longfor Group Holdings - відповідно на 11,1% і 5,9%, автовиробника Geely - на 7%, що випускає споживчу електроніку Xiaomi - на 4,9%, страховика China Life Insurance Co. - на 4,4%.
Крім того, піднімається вартість рітейлерів JD.com Inc. та Alibaba - відповідно на 0,7% та 1,1%, чіпмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 3,4%.
У той же час дешевшають нафтові папери China Petroleum & Chemical Corp. та PetroChina Co. - на 2,2% та 0,5%, виробник комп'ютерів Lenovo - на 0,6%.
Південнокорейський індекс Kospi до 8:38 кв. виріс на 0,4%.
Samsung Electronics Co., найбільший світовий виробник напівпровідникової продукції та смартфонів, у другому кварталі скоротив чистий прибуток у 6,4 раза, проте результат виявився кращим за очікування. Котирування акцій компанії підвищуються на 2%.
Папери ще одного чіпмейкера SK Hynix дорожчають на 9,2%, авіакомпанії Korean Air Lines - на 2,7%.
Тим часом ціна паперів автовиробника Hyundai Motor знизилася на 0,2%, сталеливарної Posco - на 4,4%.
Австралійський S&P/ASX 200 до 8:38 EET збільшився на 0,8% і досяг максимуму за п'ять місяців після підвищення вартості фінансових компаній.
У тому числі папери ANZ Bank подорожчали на 1,4%, Westpac - на 1,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,8%, National Australia Bank - на 1,9%.
Тим часом, вартість Macquarie Group впала на 4,5%. Найбільший інвестбанк Австралії повідомив про те, що прибуток у квітні-червні, за попередніми оцінками, був суттєво нижчим, ніж роком раніше.
Капіталізація найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto скоротилася на 1,3% та 2,5% відповідно.
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