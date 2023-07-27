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Долар падає, оскільки цикл підвищення ставок ФРС добігає кінця
08:22 27.07.2023 |
Долар впав у четвер після того, як Федеральна резервна система провела підвищення ставки, тоді як увага ринку змістилася через Атлантику на рішення Європейського центрального банку (ЄЦБ) за ставкою, яке буде прийнято сьогодні.
ФРС у середу підвищила відсоткові ставки на чверть відсоткового пункту, як і очікувалося, зазначивши 11 підвищення ставки центральним банком за останні 12 засідань.
У той час як голова ФРС Джером Пауелл залишив двері відчиненими для чергового підвищення у вересні, трейдери не були впевнені, що викликало падіння долара США на азіатських торгах у четвер.
Це підштовхнуло чутливі до ризику австралійський та новозеландський долари вгору, оскільки перспектива того, що глобальний цикл посилення грошово-кредитної політики може незабаром закінчитися, підняло настрої.
Новозеландський долар востаннє зріс на 0,8% до 0,6259 долара, раніше він зріс більш ніж на 1% до тижневого максимуму 0,6274 долара.
Австралієць також підскочив майже на 1% до тижневого максимуму 0,68195 долара.
"Звичайно, ФРС не зачинила двері для подальшого підвищення ставок, але, схоже, на азіатській сесії люди твердо переконалися, що це може бути останнім підвищенням для ФРС", - сказав валютний стратег Bank of Singapore Мох Сіонг. Сім.
Індекс долара впав на 0,3% до 100,81, тоді як фунт стерлінгів досяг тижневого максимуму 1,29735 долара на початку сесії.
Британський фунт востаннє зріс на 0,19% до 1,2964 доларів.
«(США) ближче до кінця циклу підйому, ніж їхні колеги. Голубиний поворот з боку ФРС, ймовірно, чинитиме знижувальний тиск на долар США в середньостроковій перспективі», - сказав Емін Гаджієв, старший економіст Insight Investment.
Наступним у центрі уваги виявляється ЄЦБ, оскільки інвестори очікують, що центральний банк аналогічно підвищить ставки на 25 базисних пунктів після завершення засідання з грошово-кредитної політики пізніше в четвер, зосередивши увагу на своїх прогнозах.
Напередодні рішення євро додав 0,18% до 1,11035 долара.
"Схоже, що ЄЦБ майже напевно підвищить депозитну ставку на 25 базисних пунктів... Це не повинно дивувати ринок, оскільки про це здебільшого повідомлялося телеграфом", - сказала Надя Гарбі, старший економіст Pictet Wealth Management.
"Справжня дискусія полягає в тому, чи піде ЄЦБ знову на підвищення у вересні (і пізніше)".
Японська єна залишалася під тиском, хоча востаннє вона зросла приблизно на 0,3% до долара США на позначці 139,84.
Банк Японії (BOJ) оголошує про своє рішення щодо грошово-кредитної політики у п'ятницю і, як очікується, збереже свою вкрай м'яку політику.
"Судячи з повідомлення Банку Японії, зміни облікової ставки і припинення кількісного пом'якшення все ще далекі", - сказав Грегор Хірт, директор з глобальних інвестицій з мультиактивів Allianz Global Investors.
«Таким чином, ми очікуємо, що політика пристосування триватиме».
По відношенню до слабшого долара юань виріс як на материковому, так і на офшорному ринках, при цьому офшорний юань виріс майже на 0,5% до пікового значення 7,1170 за долар, найсильнішого рівня з середини червня.
Промисловий прибуток Китаю продовжив двозначні темпи зниження цього року на шостий місяць, як показали дані у четвер, підтверджуючи необхідність подальшої політичної підтримки для допомоги економіці.
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