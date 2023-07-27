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Ціни на золото зростають на тлі падіння долара після підвищення ставок ФРС
08:09 27.07.2023 |
Ціни на золото трохи зросли в четвер після позитивної реакції на підвищення ставки Федеральною резервною системою на попередній сесії, оскільки слабкість долара надала ринкам металів більше часу на перепочинок.
Долар США знизився у середу після того, як ФРС підвищила ставки на 25 базисних пунктів (б.п.), як і очікувалося, а також пом'якшила свої формулювання щодо потенційної рецесії у США. Але центральний банк також залишив відчинені двері для ще одного потенційного підвищення у вересні, пославшись на силу ринку праці та відносно стійку інфляцію.
Золото трохи зміцнилося, просунувшись далі на територію максимуму 1900 доларів за унцію, оскільки центральний банк сигналізував про підхід до майбутнього підвищення ставок, заснований на даних.
Але жовтий метал, як і раніше, залишався у вузькому торговому діапазоні, що спостерігався протягом останніх двох тижнів, і боровся нижче за рівень 2000 доларів за унцію, який, як очікується, віщує подальше зростання.
Золото спот о 20:57 за східним часом (00:57 за Грінвічем) залишається на рівні 1972,49 долара за унцію, тоді як серпневі ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1972,70 долара за унцію. Подальше зростання цін на жовтий метал було придушене, оскільки цього тижня інвестори очікували на нові рішення центрального банку.
Крім ФРС, цього тижня у центрі уваги також рішення щодо відсоткових ставок Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Банку Японії (BOJ). Очікується, що ЄЦБ сьогодні підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів.
У той час як Банк Японії, в п'ятницю, як очікується, збереже наднизькі ставки і збереже свою голубину політику, меншість трейдерів також готується до потенційного яструбиного сюрпризу від японського банку, враховуючи, що інфляція знаходиться вище річної мети.
Зростання відсоткових ставок не віщує нічого хорошого для ринків металів і, як очікується, обмежить якесь значне зростання цін на золото цього року. ФРС також применшила ймовірність зниження ставки цього року, вказавши на тиск на ринки металів, що триває, через те, що ставки в США залишаються на найвищому рівні за 22 роки.
Інші дорогоцінні метали також зросли у четвер завдяки послабленню долара. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1%, а срібло додали 0,4%.
Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у четвер, чому також сприяла слабкість долара. Але зростання червоного металу було обмеженим, оскільки ринки очікували нових сигналів про заходи стимулювання в Китаї, який є великим імпортером.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до 3,9110 долара за фунт і торгувалися у плюсі протягом тижня завдяки обіцянкам китайської влади додаткових заходів стимулювання для підтримки відновлення економіки.
Але слабка виробнича активність у решті земної кулі, як і раніше, надає більший тиск на попит на мідь.
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