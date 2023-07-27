Фондові індекси США закрилися з незначними змінами, оскільки ФРС залишає двері відчиненими для подальшого підвищення ставок

Американські фондові індекси завершили торги в середу практично без змін після підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою, що залишило можливість для майбутніх підвищення, але індекс Доу-Джонса показав 13-денну серію перемог.

ФРС підвищила базову процентну ставку овернайт на очікувані 25 базисних пунктів, що стало 11-м підвищенням за останні 12 засідань центрального банку США.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив на прес-конференції, що центральний банк прийматиме рішення від наради до наради, уважно стежачи за економічними даними, але зазначив, що зниження ставки цього року малоймовірне.

Goldman Sachs заявив у клієнтському дописі, що заява ФРС не сигналізує про повільніші темпи підвищення ставок у майбутньому, але банк очікує утримання у вересні.

«Повідомлення для ринку полягало в тому, що він не рушив із місця. Завжди страх перед великим сюрпризом», - сказав Анджело Курфафас, інвестиційний стратег Edward Jones.

Повідомлення Пауелла явно полягало в тому, що ФРС зачекає на економічні дані, щоб ухвалити нові рішення, сказав Брент Шутте, головний інвестиційний директор Northwestern Mutual Wealth Management. "Я думаю, що ФРС не зупиниться, поки не побачить зниження інфляції заробітної плати".

Після довгоочікуваних звітів у вівторок акції великих технологічних компаній неоднозначно відреагували.

Акції Microsoft подешевшали на 3,72% після того, як виклали агресивний план витрат для задоволення попиту на нові послуги на базі штучного інтелекту (ШІ). Виробник Windows, як і раніше, перевершив оцінки квартальної виручки та прибутку.

Акції Alphabet зросли на 5,78% після того, як прибуток материнської компанії Google у другому кварталі перевищив очікування Уолл-стріт завдяки сталому попиту на її хмарні послуги та відновлення реклами.

Індекс NYSE FANG+, до якого входять багато компаній із високою капіталізацією, впав на 0,72%. Цього року індекс зріс приблизно на 75% завдяки оптимізму щодо ШІ та надіям на те, що ФРС наближається до кінця циклу підвищення ставок.

"Після екстремального зростання акцій великих технологічних компаній цього року ми перейшли до етапу, коли ціни акцій кожної компанії практично не корелюють одна з одною", - сказав Девід Бансен, головний інвестиційний директор Bahnsen Group.

Акції Meta Platforms зросли на 1,39% після того, як хмарний підрозділ Alibaba заявив, що підтримуватиме модель штучного інтелекту з відкритим кодом Llama, що належить власнику Facebook.

Станом на середу 77,6% із 152 компаній, включених до списку S&P 500, які повідомили про доходи, перевершили очікування аналітиків, складені Refinitiv.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 82,05 пунктів, або 0,23%, до 35 520,12 пунктів; S&P 500 втратив 0,71 пункту, або 0,02%, до 4566,75; а Nasdaq Composite впав на 17,27 пунктів, або 0,12%, до 14 127,28 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 9,92 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,32 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Індекс Доу-Джонса вагався, але завершився зростанням, чому сприяло зростання акцій Boeing після того, як виробник літаків повідомив про менший, ніж очікувалося, квартальний збиток, а також про зростання грошових потоків. Це була найдовша переможна серія з 1987 року: 13 днів поспіль.

Snap впав на 14,23% після того, як власник програми для обміну фотографіями дав слабший, ніж очікувалося, прогноз на третій квартал, оскільки він щосили намагається конкурувати з технологічними гігантами за рекламні долари.

Акції Union Pacific додали в ціні 10,42% після того, як залізничний оператор призначив Джима Відень генеральним директором замість Ленса Фріца.

Папери Wells Fargo зросли на 2,11% після того, як рада директорів банку затвердила нову програму викупу акцій на суму до 30 мільярдів доларів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,75 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,64 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 29 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 72 нових максимуми та 92 нових мінімуму.