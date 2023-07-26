Долар дешевшає до євро, єни та фунта перед публікацією рішень ФРС

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів у середу перед публікацією підсумків дводенного засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,22%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

Експерти впевнені, що Федрезерв підвищить базову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.), до 5,25-5,5% 26 липня. Багато хто вважає, що на цьому цикл посилення грошово-кредитної політики американським ЦБ може закінчитися.

Рішення ФРС за ставкою буде опубліковано о 21:00 EET, а о 21:30 EET розпочнеться пресконференція голови американського ЦБ Джерома Пауелла.

Значної зміни риторики Пауелла інвестори не очікують.

"Хоча ми і вважаємо, що липневе підвищення ставки буде останнім у цьому циклі, ми не думаємо, що Федрезерву буде комфортно зізнатися в цьому", - заявив глава відділу макростратегії на ринку США в TD Securities Оскар Муньос.

Увагу трейдерів також спрямовано на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке відбудеться в четвер.

Аналітики очікують, що ЄЦБ також підвищить ключові відсоткові ставки на 25 б.п., проте подальший напрям політики європейського регулятора залишається невизначеним. Його керівники намагаються обрати тон, який надасть їм змогу за підсумками липневого засідання уникнути сигналів як про подальше підвищення ставок, так і про паузу в циклі жорсткості грошово-кредитної політики, повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Курс євро до долара за даними на 14:55 EET становить $1,1062 порівняно з $1,1056 на закриття попередньої сесії.

Фунт торгується на рівні $1,2910 проти $1,2903 напередодні.

Курс долара в парі з єною опустився до 140,30 єни порівняно з 140,91 єни на закриття попередніх торгів.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1529 юаня проти 7,1363 юаня напередодні.