Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки вперше з початку повномасштабної війни помітили зростання попиту на споживчі кредити

 

Обсяг позик як бізнесу, так і населення в наступні чотири квартали продовжить зростати, свідчать результати щоквартального опитування банків про умови кредитування.

Фінансові установи й надалі очікують погіршення якості кредитного портфеля бізнесу, проте частка респондентів, що має негативні очікування, поступово зменшується з початку повномасштабної війни. На думку респондентів, якість портфеля домогосподарств не зміниться.

Попит на корпоративні кредити у ІІ кварталі дещо зріс, переважно на гривневі позики для малого та середнього бізнесу: його підтримують потреба в оборотних коштах та капітальних інвестиціях. Банки прогнозують зростання попиту на бізнес-кредити у ІІІ кварталі.

Попит на іпотеку зростає третій квартал поспіль, а на споживчі кредити - вперше з IV кварталу 2021 року. Передусім попит домогосподарств на кредити стимулюють нижчі відсоткові ставки. У ІІІ кварталі банки й надалі очікують на зростання попиту населення на кредити.

Кредитні стандарти для бізнесу у ІІ кварталі дещо підвищено. Найбільше - для довгострокових і валютних позик. У ІІІ кварталі, вперше з початку повномасштабного вторгнення росії, банки планують послабити корпоративні стандарти кредитування для МСП, короткострокових та гривневих кредитів. Натомість фінустанови очікують на подальше підвищення кредитних стандартів для довгострокових і валютних позик.

Вперше з початку повномасштабної війни опитування зафіксувало збільшення кількості схвалених заявок на кредити бізнесу. Однак для позик великим підприємствам показник надалі скорочується.

Фінустанови пом'якшують стандарти кредитів домогосподарствам другий квартал поспіль та планують у ІІІ кварталі пом'якшувати стандарти схвалення як для іпотечних, так і споживчих кредитів.

Кількість схвалених заявок на позики населенню продовжує зростати.

Респонденти повідомили про зростання кредитного ризику та очікують на його підвищення у ІІІ кварталі.


Банки вперше з початку повномасштабної війни помітили зростання попиту на споживчі кредити

 

Банки вперше з початку повномасштабної війни помітили зростання попиту на споживчі кредити

 

Банки вперше з початку повномасштабної війни помітили зростання попиту на споживчі кредити
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4046
  0,1792
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8056  0,11 0,29 37,4513  0,10 0,28
EUR 40,8188  0,07 0,16 41,6156  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес