Банки вперше з початку повномасштабної війни помітили зростання попиту на споживчі кредити

Обсяг позик як бізнесу, так і населення в наступні чотири квартали продовжить зростати, свідчать результати щоквартального опитування банків про умови кредитування.

Фінансові установи й надалі очікують погіршення якості кредитного портфеля бізнесу, проте частка респондентів, що має негативні очікування, поступово зменшується з початку повномасштабної війни. На думку респондентів, якість портфеля домогосподарств не зміниться.

Попит на корпоративні кредити у ІІ кварталі дещо зріс, переважно на гривневі позики для малого та середнього бізнесу: його підтримують потреба в оборотних коштах та капітальних інвестиціях. Банки прогнозують зростання попиту на бізнес-кредити у ІІІ кварталі.

Попит на іпотеку зростає третій квартал поспіль, а на споживчі кредити - вперше з IV кварталу 2021 року. Передусім попит домогосподарств на кредити стимулюють нижчі відсоткові ставки. У ІІІ кварталі банки й надалі очікують на зростання попиту населення на кредити.

Кредитні стандарти для бізнесу у ІІ кварталі дещо підвищено. Найбільше - для довгострокових і валютних позик. У ІІІ кварталі, вперше з початку повномасштабного вторгнення росії, банки планують послабити корпоративні стандарти кредитування для МСП, короткострокових та гривневих кредитів. Натомість фінустанови очікують на подальше підвищення кредитних стандартів для довгострокових і валютних позик.

Вперше з початку повномасштабної війни опитування зафіксувало збільшення кількості схвалених заявок на кредити бізнесу. Однак для позик великим підприємствам показник надалі скорочується.

Фінустанови пом'якшують стандарти кредитів домогосподарствам другий квартал поспіль та планують у ІІІ кварталі пом'якшувати стандарти схвалення як для іпотечних, так і споживчих кредитів.

Кількість схвалених заявок на позики населенню продовжує зростати.

Респонденти повідомили про зростання кредитного ризику та очікують на його підвищення у ІІІ кварталі.



