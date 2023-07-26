ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.07.23

Ціни на золото трималися у вузькому діапазоні в середу перед завершенням засідання Федеральної резервної системи пізніше цього дня, тоді як ціни на мідь трохи знизилися після того, як обіцянки Китаю про додаткові стимули стимулювали сильне зростання.