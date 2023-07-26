Азіатські акції падають перед рішенням ФРС, Австралія росте на тлі м'якої інфляції

Більшість азіатських акцій в середу коливалися в діапазоні від нуля до мінімуму перед очікуваним підвищенням процентної ставки Федеральною резервною системою, яке має відбутися сьогодні, тоді як австралійські акції зросли на більш слабких, ніж очікувалося, даних щодо інфляції.

Оптимізм щодо додаткових заходів стимулювання в Китаї також, схоже, вичерпався: місцеві акції продемонстрували деяку фіксацію прибутку після зростання на попередній сесії.

ФРС залишалася в центрі уваги інвесторів, оскільки багато хто очікував, що центральний банк сьогодні підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів пізніше. Але невизначеність щодо перспективи банку щодо майбутнього підвищення ставок тримала інвесторів у напрузі.

Китайські акції були серед найбільшихї лузерів дня, оскільки інвестори зафіксували деякий прибуток після ралі у вівторок. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,3% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng втратив майже 1%.

Високопоставлені китайські чиновники раніше цього тижня дали зрозуміти, що вони вживуть додаткових заходів для підтримки економіки, що, своєю чергою, викликало різке ралі місцевих акцій.

Інвестори тепер чекали на нові сигнали про обіцяні заходи стимулювання після того, як останні дані показали, що економічне зростання в в другому кварталі значно сповільнилося.

Акції азіаських виробників мікросхем також знизилися в середу після опублікування слабкого прибутку у другому кварталі південнокорейського виробника мікросхем SK Hynix Incч. Другий за величиною у світі виробник чіпів пам'яті зафіксував операційний збиток і різке падіння доходів, при цьому зростання попиту на штучний інтелект мало чим допоміг для компенсації ширшого спаду в галузі.

Акції SK Hynix впали на 0,9%, тоді як Samsung Electronics Co Ltd втратила 2%, внаслідок чого південнокорейський KOSPI впав на 0,6%.

Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем, впали на 0,4%, тоді як індекс Taiwan Weighted залишився без змін.

Втрати виробника обладнання для тестування чіпів Advantest Corp вплинули на японський Nikkei 225, який торгувався у боковику. У центрі уваги цього тижня також буде засідання Банку Японії у п'ятницю.

Ширші азіатські ринки були значною мірою приглушені, оскільки ФРС очікувала зниження настроїв. Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на те, що місцеві акції відкрилися без змін після того, як вони побачили значну фіксацію прибутку на останніх кількох сесіях.

Австралійський індекс ASX 200 був найкращим серед своїх конкурентів за день, піднявшись на 1% до п'ятимісячного максимуму.

Дані в середу показали, що споживча інфляція в Австралії знизилася більше, ніж очікувалося, у другому кварталі, віщуючи паузу у підвищенні ставок Резервним банком.

Зниження інфляції також вказує на менший тиск на австралійську економіку, що допоможе країні уникнути цьогорічної рецесії.