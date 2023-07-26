Із наближенням рішення ФРС долар близький до двотижневого максимуму

Долар вагався близько двотижневого максимуму по відношенню до євро в середу, тоді як єна консолідувалась близько середини свого місячного діапазону, оскільки трейдери, цього тижня, очікують на важливі політичні рішення від центральних банків країн.

Австралійський долар впав після того, як сприятливі дані щодо інфляції показали, що Резервний банк Австралії відмовиться від підвищення процентної ставки наступного тижня.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести основних валют, але сильно орієнтований на євро, зріс на 0,06% до 101,37 вранці в Азії після того, як за ніч піднявся до 101,65 вперше з 11 липня.

Євро впав на 0,16% до 1,1042 долара, наблизившись до мінімуму попередньої сесії 1,1036 долара, який востаннє спостерігався 12 липня.

Ознаки стійкості економіки США перед різким підвищенням процентних ставок Федеральним комітетом з відкритих ринків (FOMC) допомогли підтримати індекс долара з 15-місячного мінімуму 99,549, досягнутого тиждень тому.

Згідно з останніми даними, в липні споживча довіра в США зросла до дворічного максимуму на тлі напруженості на ринку праці і зниження інфляції.

Трейдери грошового ринку вважають підвищення на чверть пункту від Федеральної резервної системи США у середу майже безперечним, але вони поділяють шанси на інше підвищення наприкінці року, що робить його схожим підкиданням монети.

Тим часом Європейський центральний банк встановлює політику у четвер. Знову ж таки, загалом очікується підвищення на чверть пункту, але поява свідчень економічного спаду поставила під сумнів шанси на нове зростання до кінця року.

"Враховуючи уповільнення базової інфляції, ми думаємо, що ризик полягає в тому, що (голова ФРС Джером) Пауелл остигає перед черговим підвищенням, назвавши FOMC "залежним від даних", що чинитиме тиск на долар", - сказав Джозеф Капурсо, стратег Commonwealth Bank . Австралія.

«Якщо ЄЦБ збереже свій яструбиний настрій, що аж ніяк не гарантовано, але ймовірніше, ніж FOMC, євро, ймовірно, зростатиме цього тижня».

Банк Японії встановлює політику в п'ятницю, і спекуляції про яструбине коригування контрольної кривої прибутковості (YCC), яка різко зросла на початку місяця, останніми днями неухильно знижуються.

Долар додав 0,12% до 141,15 єни у середу після відскоку від багатотижневого мінімуму 137,245 єни у середині місяця.

Австралійський долар впав на 0,63% до 0,67505 долара після того, як інфляція у червні сповільнилася більше, ніж очікувалося, що свідчить про менший тиск щодо чергового підвищення процентних ставок центральним банком 1 серпня.

Це звело нанівець більшу частину приросту австралійського долара на 0,79%, порівняно з попереднім днем після того, як Пекін оголосив про стимулювання економіки, покращивши економічні перспективи ключового торгового партнера Австралії.