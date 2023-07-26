Золото стабілізується напередодні рішення ФРС, мідь охолоджується через зростання Китаю

Ціни на золото трималися у вузькому діапазоні в середу перед завершенням засідання Федеральної резервної системи пізніше цього дня, тоді як ціни на мідь трохи знизилися після того, як обіцянки Китаю про додаткові стимули стимулювали сильне зростання.

Ціни на метали коливалися цього тижня на тлі невизначеності щодо засідання ФРС. У той час як очікується, що сьогодні центральний банк підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.), ринки, як і раніше, насторожено ставляться до сигналів банку щодо подальшого підвищення ставок цього року.

Золото продемонструвало сильне відновлення за останній місяць, оскільки слабкі економічні дані США, особливо інфляція, спонукали ставки на те, що ФРС матиме обмежений запас для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Але цей відскок зупинився на останніх сесіях, оскільки невизначеність зросла перед засіданням ФРС.

Золото спот о 20:18 за східним часом (00:18 за Грінвічем) залишається на рівні 1965,56 долара за унцію, тоді як серпневі ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1966,75 долара за унцію.

У той час як підвищення на 25 базисних пунктів, мабуть, було значною мірою враховано ринками з огляду на зростання долара на останніх сесіях, позиція ФРС щодо майбутніх підвищень ставок залишалася невизначеною.

Центральний банк сигналізував як мінімум ще про два підвищення ставок цього року з огляду на те, що інфляція, як і раніше, значно перевищує річний цільовий показник банку.

Але ціни на ф'ючерси ФРС вказують на те, що ринки оцінюють із більшою ймовірністю те, що підвищення ФРС у середу стане останнім цього року, хоча центральний банк не дав таких вказівок.

Вищі ставки не віщують нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото з огляду на те, що вони збільшують альтернативну вартість. Очікується, що зростання цін на золото, як і раніше, буде обмеженим, а ставки в США залишаться високими протягом більш тривалого часу.

Крім ФРС, Європейський центральний банк (ЄЦБ) та Банк Японії (BOJ) також мають ухвалити рішення про свої відповідні процентні ставки пізніше цього тижня. ЄЦБ збирається підвищити ставки на 25 базисних пунктів у четвер, тоді як Банк Японії, як очікується, збереже у п'ятницю свою ультра-м'яку позицію.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в середу після того, як обіцянки Китаю про додаткові стимули стимулювали дводенне ралі.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до $3,9173 за фунт після зростання на 2,6% за останні дві сесії.

Високопоставлені політики Китаю дали зрозуміти, що вони вживуть додаткових заходів стимулювання, щоб підтримати стримане економічне піднесення найбільшого у світі імпортера міді. Цей крок посилив надії на те, що попит на мідь у країні покращиться після трирічного спаду.