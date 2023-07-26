Манія ШI змусила Волл-стріт закритися зростанням перед звітом про доходи

Технологічний Nasdaq закрився зростанням у вівторок, випередивши зростання на Волл-стріт на тлі хвилювань інвесторів щодо штучного інтелекту перед звітами про доходи технологічних компаній з мегакапіталізацією Alphabet та Microsoft.

І Microsoft, і Alphabet запустили низку продуктів ШІ з того часу, як OpenAI за підтримки Microsoft випустила ChatGPT наприкінці 2022 року. Інвестори очікують, що нові продукти допоможуть технологічним гігантам компенсувати уповільнення їхнього хмарного бізнесу.

Акції власника Google та виробника Windows зросли на 0,6% та 1,7% відповідно. «Коли у вас є такий ентузіазм щодо конкретної інвестиційної теми, вам не потрібно багато причин для руху ринків. Це інерція», - сказав Стів Сосник, головний стратег Interactive Brokers.

У зв'язку з тим, що центральний банк США готується до чергового підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів у середу, політики стикаються з вибором того, яке значення надаватиме останнім економічним даним.

"Завтрашнє засідання Федеральної резервної системи нагадує ринку, що це буде передостаннє, якщо не останнє, підвищення процентної ставки, і це викликає серйозне занепокоєння у ринків, особливо в акцій технологічних компаній", - сказав Ріші Садарангані, головний інвестиційний директор. співробітник хедж-фонду R/Evolution Gate.

Опитування показало, що довіра споживачів у липні зросла до дворічного максимуму на тлі тривалого оптимізму щодо ринку праці, незважаючи на побоювання з приводу рецесії.

Технологічний індекс Nasdaq Composite зріс цього року, чому сприяло значне зростання чутливих до ставок компаній зростання з мегакапіталізацією та надії на закінчення циклу посилення Федеральної резервної системи США.

Компанії, які не пов'язані з технологіями, також показують хороші результати, оскільки нижчі оцінки залучають інвесторів.

Індекс "блакитних фішок" Доу-Джонса зростав 13-й день поспіль, навіть незважаючи на те, що зниження акцій Боїнга на 0,87% обмежило зростання.

Акції RTX впали на 10,2% після заяви про те, що багато двигунів Pratt & Whitney GTF, якими оснащуються літаки Airbus A320neo, вимагатимуть «прискореного демонтажу та перевірки».

Складовий субіндекс S&P 1500 пасажирських авіакомпаній упав на 3,45%, загрузнувши в 9,7% падінні акцій Alaska Air після того, як прогноз річного зростання виручки авіакомпанії не виправдав очікувань.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 26,83 пункту, або 0,08%, до 35 438,07 пунктів, S&P 500 додав 12,82 пунктів, або 0,28%, до 4567,46 пунктів, а Nasdaq Composite додав 8 ,69 пунктів, або 0,61%, до 14 144,56 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 9,75 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,32 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Більшість із 11 основних секторів S&P 500 були придушені. Але акції матеріалів зросли на 1,76%, відстежуючи зростання цін на метали, оскільки інвестори вітали обіцянки підтримки на засіданні політбюро у Китаї.

Акції General Electric підскочили на 6,27% після підвищення річного прогнозу скоригованого прибутку, тоді як акції General Motors впали на 3,51% після того, як компанія повідомила про зниження скоригованого прибутку до оподаткування та маржі на своєму ключовому північноамериканському ринку порівняно із попереднім кварталом.

Акції 3M Co зросли на 5,33%, оскільки промисловий конгломерат підвищив річний прогноз скоригованого прибутку.

За даними Refinitiv, прибуток S&P 500 у другому кварталі скоротиться на 7,7%.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,19 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,21 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 37 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 74 нових максимуми та 101 новий мінімум.