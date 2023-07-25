Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало понад 100 перевірок, пов'язаних з воєнкомами. Приводом для цього став нещодавній скандал з одеським екс-воєнкомом Євгеном Борисовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артема Ситника.

"На сьогоднішній день після попереднього аналізу матеріалів, розпочато 102 моніторинги способу життя, але я не думаю, що ця цифра є остаточною", - розповів він.

За словами Ситника, НАЗК вже сформувало базу, до якої увійшло 1800 керівників, заступників керівників ТЦК та СП.

"Очевидно, що провести перевірки всіх буде важко, і тому після формування бази, ми будемо дивитись в першу чергу ті регіони, які на нашу думку мають найбільше ризиків. Перевірка триває", - додав він.

При цьому прес-секретар ДБР Тетяна Сап'ян, відповідаючи на питання, чи всі справи стосуються збагачення подібні справі скандального одеського екс-воєнкома Євгена Борисова, зазначила, що можна говорити про так звані "сірі" схеми, які грубо кажучи почали свою роботу у військкоматах в умовах воєнного стану".

"Звичайно, будь-що таємне стає явним. Зокрема зараз ми говоримо про те, що особлива прискіплива увага до роботи військкоматів, до мобілізації. Тому що на цьому намагаються заробити нечесні гроші. Тобто за липові довідки, липове опікунство, липу інвалідність тощо", - сказала вона під час телемарафону.

Скандал з екс-воєнкомом Борисовим

Скандал за участю одеського воєнкома Євгена Борисова почався після того, як його викрили на незаконному збагаченні. Йдеться про суму 188 мільйонів гривень. Зокрема, у власності воєнкома знайшли об'єкт, куплений в Іспанії, що коштує 3 млн 700 тисяч євро. Сам же Борисов заперечував свої незаконне збагачення, запевняючи, що ці гроші є "позиками". Після цього воєнкома звільнили по дорученню президента Володимира Зеленського. Після цього Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Після цього в Україні ініціювали перевірки військкоматів. 24 липня Борисова затримали.