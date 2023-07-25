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АНАЛІТИКА

Долар перейшов до зростання в парі з євро і стабільний до фунта

15:51 25.07.2023 |

Фінанси

 

Американський долар помірно зміцнюється до євро, стабільний до фунта стерлінгів і дешевшає до єни вдень у вівторок, трейдери очікують засідань провідних центробанків світу, які відбудуться цього тижня.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає під час торгів 0,08%, ширший WSJ Dollar Index знижується на таку саму величину.

Пара євро/долар за даними на 15:23 EET у вівторок торгується на рівні $1,1053 порівняно з $1,1067 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,1%.

Курс фунта до долара не змінюється і становить $1,2826, як і в понеділок.

Курс долара в парі з єною перебуває на позначці 141,32 єни проти 141,49 єни за підсумками минулої сесії.

Федеральна резервна система, як очікується, в середу підвищить ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, при цьому підвищення може виявитися останнім у поточному циклі.

Європейський центральний банк, засідання якого відбудеться в четвер, також може підняти всі три основні ставки на 25 б.п., водночас швидкого закінчення циклу посилення грошово-кредитної політики в єврозоні аналітики не очікують.

Банк Японії в п'ятницю, найімовірніше, збереже ультрам'який курс ДКП, хоча деякі економісти вважають, що риторика японського центробанку може трохи посилитися.

Долар у парі з юанем знизився на 0,7%, до 7,139 юаня.

Як пише агентство "Сіньхуа", члени політбюро Компартії Китаю під час засідання, що відбулося в понеділок, наголосили на необхідності активного розширення внутрішнього попиту і підвищення доходів населення.

"Необхідно підвищити попит на автомобілі, електроніку та меблі, а також підтримати споживання послуг у сферах спорту, дозвілля та культурного туризму", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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