Азіатські акції приглушені напередонні засідання ФРС, Китай зростає на розмовах про стимули

Більшість азіатських акцій у вівторок трималися у вузькому діапазоні, оскільки ринки очікували нових сигналів від засідання Федеральної резервної системи цього тижня, тоді як китайські ринки різко зросли після того, як високопосадовці пообіцяли вжити додаткових заходів для підтримки зростання.

Очікування великої кількості квартальних доходів у найближчі тижні також приглушило ставлення до азіатських ринків, оскільки інвестори чекали на нові сигнали про те, як регіональні компанії справляються із уповільненням економічного зростання та ділової активності.

Ринки також були у напрузі через майбутні засідання центральних банків США, Європи та Японії.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite були одними з найкращих азіатських бірж за день, піднявшись на 2,2% та 1,6% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng виріс більш ніж на 3% завдяки китайським акціям, зареєстрованим на місцевих біржах.

Успіхів було досягнуто після того, як Політбюро Китаю - найвищий директивний орган Комуністичної партії - пообіцяло додаткові політичні заходи для підтримки уповільнення економічного зростання найближчими місяцями.

Заходи будуть спрямовані на найбільші двигуни зростання країни - нерухомість та приватне споживання, які суттєво погіршилися за останні три роки.

Поєднання низьких оцінок та оптимізму щодо відновлення викликало активні купівлі китайських акцій у вівторок, особливо в секторі нерухомості. Великі компанії, такі як Longfor Properties та Country Garden Services, виросли більш ніж на 20% кожна і показали найкращі результати на Hang Seng.

Оптимізм щодо Китаю сприяв деякому зростанню інших азіатських ринках. Австралійський ASX 200 виріс на 0,3%, а південнокорейський KOSPI виріс на 0,1%, оскільки дані показали, що економіка країни зросла у другому кварталі трохи більше, ніж очікувалося.

Індонезійські акції зросли на 0,5%, при цьому увага зосередилася на засіданні центрального банку, на якому Банк Індонезії, як очікується, збереже ставки без змін.

Японський Nikkei 225 впав на 0,3%, оскільки інвестори зафіксували деякий прибуток від сильного ралі у понеділок, тоді як TOPIX торгувався без змін.

Сінгапурські ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на помірно негативний початок місцевих акцій після того, як вони різко впали з рекордних максимумів за останні дві сесії.

Незважаючи на оптимізм з приводу Китаю, ширші азіатські ринки були значною мірою приглушені, оскільки трейдери чекали на нові сигнали про грошово-кредитну політику США. Хоча очікується, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів, за її прогнозом стосовно ставок уважно стежитимуть на тлі тривкої інфляції та уповільнення економічного зростання.

Крім ФРС, Європейський центральний банк також збирається підвищити ставки в четвер, тоді як Банк Японії збирається запропонувати більше потенційних сигналів щодо своєї ультра-голубини політики цієї п'ятниці.