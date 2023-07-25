Євро вагається, оскільки трейдери побоюються яструбиної позиції ЄЦБ; долар додає ваги

Євро досяг двотижневого мінімуму у вівторок, оскільки спад у бізнесі єврозони, що посилюється, стримав прогноз щодо ставок блоку на противагу до все ще агресивного Європейського центрального банку (ЄЦБ), тоді як долар зріс напередодні трьох основних засідань центральних банків цього тижня.

Офшорний юань зміцнився на початку торгів в Азії після коментарів вищих керівників Китаю в понеділок, які пообіцяли посилити політичну підтримку своєї нестійкої економіки.

Євро коливався на рівні 1,1063 долара, піднявшись лише на 0,02% після падіння до двотижневого мінімуму в 1,1059 долара, раніше на сесії, після того, як огляд у понеділок показав, що ділова активність у єврозоні в липні скоротилася набагато більше, ніж очікувалося, що знову розпалило побоювання рецесії..

На попередній сесії єдина валюта знизилася на понад 0,5%.

«Продовження слабкості у виробничому секторі загалом, а також у сфері послуг Німеччини, зокрема, набагато слабше, ніж очікувалося... це ставить під сумнів риторику, на яку ми повинні очікувати від ЄЦБ у четвер», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank.

Ринки повністю оцінили підвищення ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів на засіданні цього тижня, хоч шлях майбутнього підвищення ставки після липня залишається непевним.

Фунт стерлінгів упав на 0,11% до 1,2811 долара, тоді як індекс долара США стабілізувався на рівні 101,39.

Аналітичний звіт Flash PMI, проведений у Великобританії в понеділок, показав, що у липні приватний сектор Великобританії зростав найслабшими темпами за шість місяців, тоді як окреме опитування вказало на уповільнення ділової активності в США до п'ятимісячного мінімуму цього місяця.

Федеральна резервна система також зустрінеться цього тижня і, як очікується, підвищить ставку на 25 базисних пунктів, при цьому більшість економістів, опитаних Reuters, очікують, що це стане останнім підвищенням поточного циклу посилення політики центрального банку.

"Хоча засідання ФРС (у липні), ймовірно, не буде спірним з точки зору рішення щодо відсоткових ставок, заява ФРС і прес-конференція будуть надзвичайно актуальними для ринків", - сказав Гільєрмо Фелісес, глобальний інвестиційний стратег PGIM Fixed Income.

«Даючі дані про активність у червні та липні виявилися сильнішими, ніж очікувалося», - сказав він. "ФРС доведеться пояснити, що вони думають про стійку економіку США".

Єна залишалася під тиском на рівні 141,43 за долар, намагаючись оговтатися від своїх тяжких втрат у п'ятницю після повідомлення Reuters про те, що Банк Японії схиляється до збереження своєї політики контролю за дохідністю на засіданні цього тижня.

Офшорний юань виріс майже на 0,5% до 7,1540 за долар, при цьому інвестори надихнуті коментарями вищих керівників Китаю на засіданні Політбюро, які розповіли про збільшення підтримки своєї економіки, що слабшає, хоча багато хто все ще шукає конкретних подробиць.

«Ми розглядаємо оцінку ситуації з економічним зростанням та опис ринку нерухомості як дещо голубинішу, ніж очікувалося, хоча ми все ще очікуємо конкретних заходів щодо пом'якшення після заяви», - йдеться у примітці аналітиків Goldman Sachs.

«Ми, як і раніше, очікуємо, що в найближчі кілька місяців буде розгорнуто комбінацію монетарних, фіскальних, майнових та споживчих заходів підтримки».

Австралійський долар, що часто використовується як ліквідний аналог юаня, додав 0,18% до 0,67515 долара, а ківі зріс на 0,06% до 0,6209 долара.