Золото продовжує знижуватися напередодні рішення ФРС, мідь росте

Ціни на золото знизилися у вівторок, продовживши втрати четверту сесію поспіль, оскільки ринки причаїлися перед засіданням Федеральної резервної системи цього тижня, тоді як мідь трохи зміцнилася, оскільки увага, як і раніше, була зосереджена на заходах стимулювання Китаю.

Зміцнення долара та прибутковість казначейських облігацій також чинили тиск на ціни на метали, оскільки інвестори переключилися на долар США в очікуванні засідання ФРС.

Нещодавні втрати призвели до того, що золото відкотилося до рівня 1950 доларів за унцію, який, як очікується, стане підтримкою, оскільки ринки стурбовані майбутнім рішенням ФРС.

Золото спот о 20:08 за східним часом (00:08 за Грінвічем) трохи подешевшало до 1954,34 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в серпні впали на 0,3% до 1955,75 долара за унцію.

Очікується, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів після завершення дводенного засідання у середу, хоча вбачається, що ринки вже оцінили підвищення.

Ключовим моментом невизначеності для трейдерів є те, що центральний банк просигналізує свої плани майбутнього підвищення ставок. Ф'ючерсні ціни ФРС показують, що центральний банк, як очікується, оголосить про тривалу паузу у циклі підвищення ставок після підвищення у середу.

Але враховуючи, що інфляція в США, як і раніше, значно перевищує річний цільовий показник ФРС, банк потенційно може сигналізувати як мінімум про ще одне підвищення ставок цього року.

Підвищення процентних ставок не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото, враховуючи, що вони підвищують альтернативну вартість зберігання злитків. Ця торгівля завдавала удару по золоту у 2022 року і цього року обмежила зростання жовтого металу.

Перспективи золота також залишаються невизначеними, враховуючи, що ставки в США, ймовірно, залишаться високими протягом тривалого часу.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у вівторок, продовживши зростання в порівнянні з попередньою сесією після того, як великий імпортер, Китай, повідомив про більшу політичну підтримку своєї економіки, яка зазнає труднощів.

У повідомленнях державних ЗМІ йдеться про те, що вищі керівники Китаю пообіцяли більше підтримки під час засідання Політбюро, вищого керівного органу Комуністичної партії.

Хоча цей крок передбачає збільшення витрат найбільшого у світі імпортера міді, він також пов'язаний з тим, що ринок нерухомості Китаю балансує на межі боргової кризи. Виробнича активність у країні також різко сповільнилася цього року.

Побоювання з приводу Китаю підірвали цьогорічні ціни на мідь, і зараз червоний метал намагається відновитися. Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 3,8528 дол. за фунт після зростання на 0,6% на попередній сесії.