Dow очолив зростання на Уолл-стріт, оскільки інвестори придивляються не лише до технологій

Промисловий індекс Доу-Джонса очолив зростання на Уолл-стріт у понеділок і зафіксував найдовшу серію перемог за шість років, оскільки інвестори робили ставки на сектори, що виходять за рамки технологій, на тижні, наповненому звітами про доходи та засідання Федеральної резервної системи.

"Те, що ви бачите зараз, - це люди, які розширюють ринок", - сказав Ренді Фредерік, керуючий директор з торгівлі та деривативів у Центрі фінансових досліджень Schwab.

«Люди, можливо, починають отримувати деякий прибуток (у сфері технологій) та інвестувати в інші частини ринку, де вони можуть побачити вигіднішу угоду».

Цього тижня інвестори очікують від Microsoft, власника Google Alphabet та Meta Platforms звіту, який покаже, чи виправдовують їхні акції надмірно високі оцінки.

Технологічний індекс Nasdaq Composite виріс цього року на 34,3%, випередивши своїх конкурентів, оскільки чутливі до ставок компанії зростання з мегакапіталізацією зросли на оптимізмі щодо штучного інтелекту та припинення циклу посилення ФРС.

Nasdaq відставав від інших індексів, оскільки інвестори шукали акції нетехнологічних компаній для вигідних угод, піднімаючи сектори від енергетики до банків.

Допомагаючи Dow досягти найтривалішої переможної серії з лютого 2017 року, Chevron додав майже 2%, оскільки нафтовий гігант опублікував оптимістичні попередні квартальні звіти за вихідні.

За даними Refinitiv, станом на п'ятницю очікується, що прибуток у другому кварталі знизиться на 7,9%.

Інвестори проігнорували опитування, що в липні ділова активність у США знизилася до п'ятимісячного мінімуму через уповільнення зростання у сфері послуг.

"У вас зростає впевненість у тому, що може статися м'яка посадка і все більш "голубиний" курс ФРС", - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор BMO Family Office, додавши, що деякі додаткові гроші повертаються в акції.

Очікується, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів на своєму засіданні у середу.

Більшість економістів, опитаних агентством Reuters, очікують, що це буде останнє підвищення у поточному циклі посилення, після того, як дані за цей місяць показали ознаки дезінфляції.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 183,55 пункту, або 0,52%, до 35 411,24 пункту, S&P 500 додав 18,3 пункту, або 0,40%, до 4554,64 пункту, а Nasdaq Composite додав 26,06 .

Обсяг на біржах США становив 9,43 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,30 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Дев'ять із 11 основних секторів S&P 500 зросли за рахунок зростання акцій енергетичних компаній.

Акції виробника іграшок Mattel зросли на 1,8%, оскільки фільм "Барбі" встановив рекорд як найбільший вітчизняний дебют 2023 року.

Акції AMC Entertainment підскочили на 32,9% після того, як суддя заблокував план конвертації акцій мережі кінотеатрів, який ризикував розмити частки інвесторів у компанії. Привілейовані акції AMC закрилися без змін.

Акції китайських компаній, таких як Alibaba і JD.com, що котируються в США, зросли на 4,5% і 3,5% відповідно, оскільки їхнє вище керівництво оголосило про коригування економічної політики для розширення внутрішнього попиту.

Біржовий оператор Nasdaq зменшив вагу кількох компаній, що становлять майже половину Nasdaq 100, щоб вирішити проблему «надмірної концентрації» в еталонному тесті.

Просуваються випуски перевищували кількість зниклих на NYSE у співвідношенні 1,61 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,09 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 22 нових 52-тижневих максимуму та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 58 нових максимумів та 97 нових мінімумів.