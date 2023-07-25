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АНАЛІТИКА

Бізнес вже отримав доступних кредитів на ₴217,5 мільярда

17:55 24.07.2023 |

Фінанси, Економіка

З моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків кредити на 217,5 млрд грн, із них за останній тиждень - на 1,8 млрд грн.

Бізнес вже отримав доступних кредитів на &#8372;217,5 мільярда

 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"За минулий тиждень у межах Програми видано 486 пільгових кредитів на загальну суму 1,8 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 392 кредитних договорів на суму близько 0,877 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 67 390 кредитів на загальну суму 217,5 млрд грн, з яких 45 380 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 95,8 млрд гривень (станом на 24.07.2023 р.).

Бізнес вже отримав доступних кредитів на &#8372;217,5 мільярда

 

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 32 568 кредитних договорів на загальну суму 127,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 24 904 кредитних договори на суму 69,2 млрд грн), з яких: 5,32 млрд грн - на інвестиційні цілі, 7,69 млрд грн - як антикризові кредити, 4,14 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 32,94 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 57,43 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Як повідомлялося, урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала 1 лютого 2020 року. В її межах діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту): 5% річних - якщо виручка до 25 млн гривень і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень; 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень.

У березні 2023 року Кабінет Міністрів дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій і деокупованих територій брати участь у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%».

Програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності фонду.
 

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