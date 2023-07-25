Долар зміцнюється до євро, стабільний щодо фунта

Долар США зміцнюється до євро на торгах у понеділок, стабільний у парі з фунтом стерлінгів і дешевшає до єни.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Курс євро до долара за даними на 15:00 EET становить $1,1099 порівняно з $1,1126 на закриття попередньої сесії.

Ослабленню європейської валюти сприяли дані про ослаблення ділової активності в єврозоні. Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні в липні знизився до мінімальних із листопада 48,9 пункту порівняно з 49,9 пункту місяцем раніше, показали попередні дані Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global. Значення індикатора нижче позначки в 50 пунктів свідчить про ослаблення ділової активності.

У Великій Британії зведений PMI цього місяця впав до мінімуму за півроку - 50,7 пункту проти 52,8 пункту в червні, але залишився вищим за рівень у 50 пунктів, що свідчить про зростання економічної активності.

Вартість фунта до долара становить $1,2850 проти $1,2855 у п'ятницю.

Ключовою подією цього тижня є засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться 25-26 липня. Економісти Волл-стріт упевнені, що американський ЦБ підніме ставку на 25 базисних пунктів на майбутньому засіданні - до 5,25-5%, зазначає Market Watch.

Багато хто вважає, що це підвищення буде останнім у нинішньому циклі посилення політики ФРС. Водночас інвестори не очікують сигналів про завершення циклу від голови Федрезерву Джерома Пауелла.

"Хоча ми очікуємо, що липневий підйом ставки буде останнім, ми не думаємо, що Пауелла вважатиме за потрібне давати такі сигнали", - зазначає аналітик TD Securities по США Оскар Муноз.

До вересня, коли відбудеться наступне засідання ФРС, "буде очевидніше, що темпи зростання зайнятості в США ослабли і уповільнення інфляції тривало, у зв'язку з чим, Федрезерв зможе зайняти вичікувальну позицію", говорить головний економіст PNC Financial Services Гас Фочер.

"Надалі це ослаблення продовжиться, і ФРС утримається від нового підйому ставок", - сказав Фочер в інтерв'ю Market Watch.

Цього тижня також заплановані засідання Європейського центрального банку і Банку Японії.

Курс долара в парі з єною опустився до 141 єни порівняно з 141,81 єни на закриття попередніх торгів, пара долар/юань торгується на рівні 7,1868 юаня проти 7,1878 юаня напередодні.