Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $590,9 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) в третій тиждень липня зріс до $594,7 млн з $400,7 млн у другий і $478,5 млн - у перший.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 17 до 21 липня 2023 року купівля ним валюти зросла з $0,9 млн до $3,8 млн, тоді як продаж - з $401,6 млн до $594,7 млн.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав приблизно на 5 коп. - до близько 37,15 грн/$1.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $189,2 млн, тоді як продав $13 млрд 930,6 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,80 млрд з $1,93 млрд у травні.

Водночас у зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% - до $39,00 млрд.