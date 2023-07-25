Фінансові новини
- |
- 25.07.23
- |
- 03:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $590,9 млн
08:23 24.07.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) в третій тиждень липня зріс до $594,7 млн з $400,7 млн у другий і $478,5 млн - у перший.
Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 17 до 21 липня 2023 року купівля ним валюти зросла з $0,9 млн до $3,8 млн, тоді як продаж - з $401,6 млн до $594,7 млн.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав приблизно на 5 коп. - до близько 37,15 грн/$1.
Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $189,2 млн, тоді як продав $13 млрд 930,6 млн.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,80 млрд з $1,93 млрд у травні.
Водночас у зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% - до $39,00 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Москву атакували безпілотники. Щонайменше два БПЛА влучили у будівлі на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова
|Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО 26 липня
|Ткаченко-відбувайло. В ім'я чого Банкова пожертвувала міністром культури
|Міноборони дало маловідомій фірмі 1,4 млрд на міни, але не отримало жодної – УП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес вже отримав доступних кредитів на ₴217,5 мільярда
|Долар зміцнюється до євро, стабільний щодо фунта
|Банкрутство «Дельта Банку» Лагуна: колишнього власника та співучасників судитимуть за нові злочини
|Виплати вкладникам банків у І півріччі склали ₴1,8 мільярда - Фонд гарантування
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.07.23
|Держава стала власником «Сенс Банку»
Бізнес
|Hyundai представив 641-сильний Ioniq 5 N
|Telegram запустив Stories – лише для преміумкористувачів та з обмеженням до 100 історій на день
|Понад 1300 британських експертів назвали штучний інтелект рушійною силою добра
|Electrolux виставила на продаж бренд Zanussi
|Microsoft представила Bing Chat Enterprise з поліпшеною конфіденційністю для підприємств
|MI6 закликає не давати доступ Китаю до жодних наборів даних
|Google запустила Windows-застосунок Nearby Share для зручнішого обміну даними з Android