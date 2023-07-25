Єна перебуває під тиском, оскільки трейдери чекають на політичні рішення

Долар і євро впевнено почали тиждень повний засідань центральних банків, у той час як єна втрачає, оскільки інвестори очікують, що Банк Японії буде винятком, оскільки політики підвищують ставки в Європі та Сполучених Штатах.

У середу завершується засідання Федеральної резервної системи, на день пізніше - Європейського центрального банку, а в п'ятницю - Банку Японії.

Минулого тижня єна впала до долара після повідомлення Reuters про те, що Банк Японії схиляється до того, щоб зберегти свою політику контролю над кривою прибутковості без змін, хоча індикатори волатильності різко зросли, оскільки засідання виглядає ризикованим.

Єна зазнавала втрат на рівні 141,71 по відношенню до долара і на рівні 157,58 по відношенню до євро. Вона була не набагато вище 15-річного мінімуму минулого тижня на рівні 158,04, а також недалеко від рекордно низького рівня минулого тижня для швейцарського франка.

У понеділок євро тримався на рівні 1,1128 долара. Індекс долара США залишився стабільним на рівні 101,04.

"Минулого тижня ринки повірили у сценарій "м'якої посадки" для ринків США, коли (ФРС) припинить підвищення... а потім побачить стійке падіння індексу споживчих цін без рецесії", - сказав Боб Севідж, голова відділу ринкової стратегії BNY Mellon.

"Очікується також, що ЄЦБ близький до фіналу, оскільки технічна рецесія в Німеччині слабшає, а зростання в інших країнах зберігається. Банк Японії, очевидно, говорить про зміни, але мало що робить".

Падіння єни в п'ятницю допомогло долару зміцнитися по відношенню до австралійського та новозеландського доларів, і на початку понеділка вони стабілізувалися поблизу недавніх мінімумів. Австралієць тестував підтримку на своїй 200-денній ковзній середній на рівні 0,6722 долара.

Новозеландський долар, який у п'ятницю опустився нижче 200-денної ковзної середньої, знаходився на рівні 0,6172 долара. Він перебуває під тиском, оскільки центральний банк вважає, що закінчив підвищення ставок, а експортні ціни сповільнилися, оскільки відновлення Китаю після пандемії розчарувало.

«Поки що ціни на молочні продукти залишаються під тиском, новозеландський долар навряд чи процвітатиме», - вважають аналітики ANZ.

Щодо даних, трейдери стежитимуть за цифрами індексу менеджерів із закупівель, які будуть опубліковані в усьому світі протягом торгового дня у понеділок.