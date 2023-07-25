Американські фондові індекси завершили торги в п'ятницю різноспрямовано

Індекс Dow Jones Industrial Average трохи зріс, зафіксувавши зростання 10-й день поспіль, що стало найтривалішим ралі майже за шість років.

Індекс блакитних фішок піднявся за рахунок зростання акцій Procter & Gamble та Chevron більш ніж на 1% кожна. В даний час він зріс більш ніж на 6% у 2023 році порівняно зі зростанням S&P 500 на 18%.

«Індекс Доу-Джонса, ніби грає у квача, демонструючі, що відбувається ротація в інші сектори, такі як охорона здоров'я та фінанси. Ралі більше не пов'язане лише з технологіями», - сказав Джейк Долархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management у Талсі, штат Оклахома.

Nvidia і Meta Platforms втратили понад 2% кожна в ході нестійкої торгової сесії, тоді як сектор комунальних послуг S&P 500 підскочив на 1,5%, за яким було зростання індексу сектора охорони здоров'я на 1%.

Акції Netflix впали на 2,3%, знижуючись другий день поспіль після того, як квартальні результати компанії, що займається потоковим відео, цього тижня не вразили.

Аналітики пов'язують волатильність торгів у п'ятницю із закінченням терміну дії місячних опціонів та очікуваним спеціальним ребалансуванням багатотрильйонного Nasdaq 100 після закриття торгів.

S&P 500 піднявся на 0,03% і закрився на позначці 4536,34 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 0,22% до 14 032,81 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,01% до 35 227,69 пунктів.

За тиждень S&P 500 додав 0,7%, Nasdaq упав на 0,6%, а Dow зріс на 2,1%.

Цього року індекс Nasdaq зріс приблизно на 34% завдяки оптимізму з приводу штучного інтелекту щодо стійкої економіки США та очікувань швидкого завершення циклу агресивного підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи.

Хоча очікується, що ФРС підніме процентні ставки на 25 базисних пунктів на засіданні 25-26 липня, інвестори неоднозначно ставляться до довгострокової грошово-кредитної політики центрального банку.

Акції American Express впали на 3,9% після того, як гігант на ринку кредитних карток не зміг оцінити квартальні доходи і підтвердив свій прогноз прибутку на весь рік.

Папери SLB впали на 2,2% після того, як найбільша нафтосервісна компанія не виправдала очікувань квартальної виручки через уповільнення бурових робіт у Північній Америці.

Зростаючі випуски перевищували кількість падаючих S&P 500 у співвідношенні 1,5 до 1.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,4 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,6 млрд акцій за попередні 20 сесій.