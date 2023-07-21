Американський долар зміцнюється до всіх основних валют

Долар США перейшов до зростання в парах з євро та фунтом стерлінгів, продовжує зміцнюватися до єни в п'ятницю.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,34%.

Опубліковані в четвер статдані з економіки США показали несподіване зниження кількості нових заявок на допомогу по безробіттю, підтвердивши, що попит на робочу силу країни залишається високим.

Федеральна резервна система (ФРС), ймовірно, візьме ці дані до уваги на липневому засіданні. Регулятор точно підвищить відсоткову ставку цього місяця, проте "питання щодо вересня залишається відкритим", заявив у четвер екс-голова американського ЦБ Бен Бернанке в ході вебінару Fidelity Investments.

"До вересневого засідання ми побачимо низку статистичних звітів, і цілком можливо, що липневий підйом ставки ФРС стане останнім", - сказав Бернанке, слова якого наводить MarketWatch.

За його словами, піднявши ставку до пікового рівня, Федрезерв утримуватиме її на ньому деякий час. "Розмови про зниження ставки цього року нереалістичні", - сказав Бернанке, який наразі є головним радником компанії PIMCO.

Чергове засідання ФРС відбудеться 25-26 липня. Наступного тижня також заплановано засідання Європейського центрального банку та Банку Японії.

Курс євро до долара за даними на 15:23 EET у п'ятницю становить $1,1127 порівняно з $1,1131 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара опустилася до $1,2830 з $1,2868 напередодні.

Індекс споживчої довіри у Великій Британії в липні знизився вперше за півроку на тлі стабільно високої інфляції та зростання відсоткових ставок. Значення показника поменшало до мінус 30 пунктів з мінус 24 пунктів у червні, йдеться у звіті GfK NOP Ltd. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав зниження індексу до мінус 26 пунктів.

Курс долара в парі з єною збільшився до 141,57 ієни порівняно зі 140,07 єни на закриття попередніх торгів, пара долар/юань торгується на рівні 7,11804 юаня проти 7,1776 юаня напередодні.

Споживчі ціни в Японії у червні зросли на 3,3% у річному вираженні, йдеться у звіті міністерства внутрішніх справ та комунікацій країни. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 3,2% у травні. Аналітики очікували на збільшення темпів інфляції до 3,5%.