Долар зміцнюється, єна стабілізувалася після того, як інфляція в Японії залишилася вищою за цільовий показник Банку Японії

Долар стабільний у п'ятницю, оскільки дані вказали на стійкість ринку праці США, що може призвести до того, що Федеральна резервна система триматиме процентні ставки на високому рівні протягом більш тривалого часу, тоді як єна зміцнилася після того, як базова споживча інфляція в Японії в червні знову прискорилася.

Засідання центральних банків Європи, Японії та США відбудуться наступного тижня, і інвестори аналізуватимуть дані, щоб краще оцінити шляхи грошово-кредитної політики, які вони, ймовірно, намітять.

Японська єна зміцнилася на 0,08% до 139,97 за долар після того, як у червні загальнонаціональний базовий індекс споживчих цін зріс на 3,3% порівняно з минулим роком, збігшись із середнім ринковим прогнозом, але залишившись вищим за цільовий рівень Банку Японії в 2%.

Ці дані підвищують імовірність того, що Банк Японії перегляне прогноз інфляції на цей рік у бік підвищення нових прогнозів, які будуть опубліковані наступного тижня.

Керол Конг, валютний стратег із Commonwealth Bank of Australia, сказала, що ринкові очікування щодо посилення політики Банку Японії за останній рік ослабли.

"Можливість посилення політики Банку Японії звужується", - сказав Конг, додавши, що базовий сценарій ЦБ полягає в тому, щоб Банк Японії залишив грошово-кредитну політику незмінною.

Керуючий Банком Японії Кадзуо Уеда цього тижня заявив, що Японія все ще далека від сталого досягнення цільового показника інфляції банку в 2%, розвіявши спекуляції про те, що наступного тижня планується змінити контроль над кривою прибутковості.

Цього тижня єна впала приблизно на 1% по відношенню до долара і ось-ось перерве своє двотижневе зростання.

Тим часом дані за ніч показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, несподівано впала минулого тижня, досягнувши найнижчого рівня за два місяці на тлі напруженості, що зберігається на ринку праці.

Райан Брендхем, голова відділу глобальних ринків капіталу в Північній Америці в Validus Risk Management, сказав, що цифри заявок на допомогу безробітним тепер повернулися до здорових діапазонів після невеликого зростання на початку червня.

«Ринок праці США продовжує демонструвати стійкість щодо попередніх підвищення ФРС. Цей результат не утримає FOMC від продовження підвищення наступного тижня».

Ринки очікують на підвищення ставок ФРС на 25 базисних пунктів наступного тижня, а шанси на те, що центральний банк США продовжить підвищувати ставки, зросли після публікації даних.

Відносно кошика валют долар зріс на 0,03% до 100,78 після зростання на 0,5%. Індекс готується до зростання на 1% за тиждень.

Євро зросло на 0,04% до $1,1132 після падіння на 0,6% у четвер. Очікується, що Європейський центральний банк підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів 27 липня, за даними всіх економістів, які брали участь в опитуванні Reuters, незначна більшість з яких також очікувала ще одного підвищення у вересні.

Австралійський долар упав на 0,28% до 0,676 долара, ківі впав на 0,34% до 0,621 долара.