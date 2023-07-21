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Ціни на золото зростають на тлі можливої паузи у підвищенні ставок ФРС, мідь дорожчає на тлі стимулювання Китаю
08:04 21.07.2023 |
Ціни на золото зросли в п'ятницю і наближалися до позитивного завершення тижня на тлі збільшення ставок на те, що Федеральна резервна система близька до завершення циклу підвищення ставок, тоді як ціни на мідь зросли, оскільки крупний імпортер, Китай, оприлюднив додаткові заходи стимулювання.
Ціни на дорогоцінні метали були позитивними третій тиждень поспіль і, схоже, стабілізувалися вище за рівень 1900 доларів у зв'язку з перспективою меншого підвищення процентних ставок у США цього року.
Слабкість долара допомогла більшості сировинних товарів, оцінених у доларах, хоча цього тижня долар все ж таки відскочив від 15-місячних мінімумів, що викликало деяку фіксацію прибутку в золоті.
Спотове золото о 22:35 за східним часом (2:35 за Грінвічем) зросло на 0,1% до 1971,08 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1973,10 долара за унцію. Обидва інструменти були налаштовані на приріст від 0,5 до 1% за тиждень.
Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли у п'ятницю після того, як великий імпортер, Китай, оприлюднив заходи, спрямовані на підвищення споживання країни, зокрема, в секторі автомобілів та побутової електроніки.
Цей крок посилив надії на те, що найбільший у світі імпортер міді вживе додаткових заходів підтримки економіки після того, як опубліковані раніше цього тижня дані показали, що економічне зростання Китаю суттєво сповільнилося у другому кварталі.
Ф'ючерси на мідь підскочили на 0,7% на азійських торгах до $3,8555 за фунт.
Збільшення витрат в автомобільному та електронному секторах також потенційно може передбачати зростання попиту на мідь у країні, враховуючи її широке використання цих двох галузях.
Але інші драйвери попиту на мідь, особливо величезний сектор нерухомості Китаю, все ще зазнають труднощів.
Ринки металів тепер були повністю зосереджені на майбутньому засіданні ФРС наступного тижня, і багато хто очікував, що центральний банк підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів.
Але ринки роблять ставку на те, що підвищення ФРС наступного тижня стане останнім цього року, і ставки залишаться на рівні 5,5%, допоки банк не почне послаблювати політику в 2024 році.
Будь-яка потенційна пауза в циклі підвищення ставок ФРС є гарною ознакою для цін на метали з огляду на те, що вони постраждали від більш високих альтернативних витрат, оскільки дохідність зросла за останній рік.
Золото, зокрема, сильно відновилося за останній місяць, оскільки ринки почали ціноутворення через потенційну паузу ФРС у липні. Але центральний банк досі не дав чітких сигналів про те, коли він планує призупинити цикл підвищення ставок, оскільки офіційні особи заявляють про ще як мінімум два підвищення цього року.
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