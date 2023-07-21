Tesla та Netflix знижують Nasdaq та S&P, Dow закрився зростанням

S&P 500 та Nasdaq впали в четвер через падіння акцій Tesla і Netflix після їх квартальних результатів, але Dow виріс дев'ятий день поспіль завдяки зростанню Johnson & Johnson після сильного річного прогнозу.

Акції Tesla впали на 9,74%, що стало найбільшим відсотковим падінням за один день, з 20 квітня, після того, як виробник електромобілів повідомив про падіння валового прибутку в другому кварталі до чотирирічного мінімуму, а генеральний директор Ілон Маск натякнув на подальше зниження цін.

Netflix впав на 8,41%, що стало найбільшим одноденним відсотковим падінням з 15 грудня після того, як квартальний виторг компанії потокового відео не виправдав оцінок.

"Новини минулої ночі в Tesla і Netflix, хоча це і не кінець світу, дають людям привід прокинутися і подумати: "Вау, можливо, мені не варто ганятися за цими іменами", - сказав Кен Полкарі, керуючий партнер Kace Capital Advisors в Бока-Ратон, Флорида.

"Дозвольте мені взяти трохи грошей зі столу і перерозподілити їх на великі нудні імена".

Тим не менш, Dow зміг піднятися, оскільки Johnson & Johnson додала 6,07% після публікації результатів та оголошення про підвищення річного прогнозу прибутку.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 163,97 пункту, або 0,47%, до 35 225,18 пункту, S&P 500 втратив 30,85 пункту, або 0,68%, до 4534,87 пункту, а Nasdaq Composite впав на 2 31 пункту.

Падіння Nasdaq було найбільшим одноденним відсотковим падінням з 9 березня, в той час як Dow зареєстрував дев'яту сесію зростання поспіль, свою найдовшу серію перемог з вересня 2017 року.

Цього року індекс Nasdaq виріс на 34,4% до рівня, небаченого з початку квітня 2022 року, чому сприяло, здавалося б, нестримне ралі акцій компаній з мегакапіталізацією, таких як Nvidia і Meta, на тлі оптимізму щодо потенціалу штучного інтелекту, економіки США, яка виявилася більш стійкою, ніж багато хто очікував, і очікувань, що закінчення циклу агресивного підвищення ставок Федеральної резервної системи вже не за горами.

Технологічні, комунікаційні та споживчі сектори S&P впали у четвер як мінімум на 2%.

Акції технологічних компаній зазнали додаткового тиску після того, як виробник програмного забезпечення для бізнесу SAP скоротив річний прогноз доходів від хмарних обчислень. Акції SAP, що котируються у США, впали на 6,34%.

Економічні дані у четвер показали, що ринок праці залишається напруженим, тоді як житловий та виробничий сектори продовжують падати.

Акції United Airlines зросли на 3,23% після підвищення прогнозу прибутку на весь рік і публікації найвищого квартального прибутку у зв'язку зі зростаючим попитом на міжнародні перевезення.

Дані Refinitiv показали, що 77 компаній S&P 500 звітували про результати до ранку четверга, і очікується, що прибуток у другому кварталі знизиться на 7,9%, що більше ніж падіння на 5,7%, очікуване на початку місяця.

Обсяг на біржах США становив 11,16 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,6 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що падають, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,53 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,88 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 32 нових 52-тижневих максимуми та 2 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 67 нових максимумів та 71 новий мінімум.