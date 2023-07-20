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Долар зростає до валют розвинених економік на даних ринку праці США
16:40 20.07.2023 |
Долар зміцнюється до валют розвинених економік після виходу даних про заявки на допомогу по безробіттю у США.
Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня скоротилася на 9 тис., до 228 тис. осіб з 237 тис. тижнем раніше, йдеться у звіті міністерства праці. Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав зростання до 242 тис.
Федеральна резервна система (ФРС) може взяти до уваги нові дані щодо ринку праці, коли проводитиме засідання наступного тижня. За підсумками минулого засідання, регулятор зберіг відсоткову ставку на рівні 5-5,25%.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає в ході торгів 0,09%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.
Пара євро/долар за даними на 15:38 EET у четвер торгується на рівні $1,1182 порівняно з $1,1204 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,2%.
Вартість долара в парі з єною підвищилася в ході торгів на 0,1%, до 139,79 єни проти 139,64 єни за підсумками минулої сесії.
Курс фунта до долара знизився на 0,59%, до $1,2865 з $1,2941 у середу. Ринок, як і раніше, реагує на дані про британську інфляцію, яка сповільнилася в червні до 7,9%, оновивши мінімум з березня 2022 року.
Долар у парі з юанем упав на 0,8%, до 7,1691 юаня.
Народний банк Китаю (центробанк країни) у четвер зберіг базову процентну ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3,55% річних, на п'ять років - 4,2% річних. Рішення співпало з консенсус-прогнозами, проте деякі аналітики очікували від китайського ЦБ пом'якшення ДКП для підтримки економіки.
Курс долара до турецької ліри зростає на 0,3%, до 26,8719/$1.
Центробанк Туреччини за підсумками засідання у четвер підвищив ключову процентну ставку на 2,5 процентного пункту, і тепер ставка за семиденними операціями РЕПО становить 17,5% проти 15% раніше, йдеться у повідомленні ЦП. Аналітики, чий консенсус-прогноз наводить Trading Economics, очікували ще різкішого підвищення, до 20%.
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