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Наразі жодних підстав для зміни фіксованого курсу гривні немає, – Нацбанк

12:01 20.07.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Наразі національний не має жодних підстав для перегляду офіційного курсу долара в той чи інший бік на тлі посилення гривні.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, передає Укрінформ.

"Я думаю, що сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв'язки офіційного курсу в той чи інший бік. Водночас, коли ми говоримо про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, то зрозуміло, що такий перехід зумовить і певну гнучкість офіційного обмінного курсу", - зазначив він в інтерв'ю агентству.

За його словами, курс визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, а Нацбанк підтримуватиме ринок, суттєво обмежуючи коливання.

"За такого режиму курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися", - уточнив заступник голови НБУ.

Він додав, що ключовий ризик для курсової стійкості в Україні незмінний уже понад 500 днів - це непередбачуваність наслідків війни.

"Цей чинник генерує ризики погіршення очікувань, і через це ми змушені дотримуватися досить жорсткої монетарної політики, аби нейтралізувати його вплив. Однак, як я вже говорив, ситуація протягом останніх місяців була досить сприятливою і нам вдавалося мінімізувати вплив цього чинника", - наголосив Ніколайчук.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% - до 36,56 грн/$. З того часу його зафіксовано на цьому рівні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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