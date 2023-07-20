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Наразі жодних підстав для зміни фіксованого курсу гривні немає, – Нацбанк
Наразі національний не має жодних підстав для перегляду офіційного курсу долара в той чи інший бік на тлі посилення гривні.
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, передає Укрінформ.
"Я думаю, що сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв'язки офіційного курсу в той чи інший бік. Водночас, коли ми говоримо про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, то зрозуміло, що такий перехід зумовить і певну гнучкість офіційного обмінного курсу", - зазначив він в інтерв'ю агентству.
За його словами, курс визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, а Нацбанк підтримуватиме ринок, суттєво обмежуючи коливання.
"За такого режиму курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися", - уточнив заступник голови НБУ.
Він додав, що ключовий ризик для курсової стійкості в Україні незмінний уже понад 500 днів - це непередбачуваність наслідків війни.
"Цей чинник генерує ризики погіршення очікувань, і через це ми змушені дотримуватися досить жорсткої монетарної політики, аби нейтралізувати його вплив. Однак, як я вже говорив, ситуація протягом останніх місяців була досить сприятливою і нам вдавалося мінімізувати вплив цього чинника", - наголосив Ніколайчук.
Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% - до 36,56 грн/$. З того часу його зафіксовано на цьому рівні.
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