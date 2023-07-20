ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.07.23

Ціни на золото зросли на азіатських торгах, досягнувши більш ніж двомісячного максимуму, оскільки слабкі дані щодо інфляції у Великій Британії породили більше ставок на те, що світові відсоткові ставки близькі до піку, у той час як деяка слабкість долара також допомогла.